Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна готується відновити роботу аеропортів — створено спеціальну групу
Міністерство розвитку громад та територій створило робочу групу з підготовки до відновлення роботи аеропортів. Як повідомляється на сайті міністерства, такий наказ підписав віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.
Група повинна розробити керівництву міністерства пропозиції щодо відновлення польотів цивільної авіації у повітряному просторі України та забезпечення захисту критичної авіаційної інфраструктури.
Головою робочої групи став заступник міністра Сергій Деркач.
До неї увійшли керівники міжнародних аеропортів "Бориспіль", "Львів" та "Київ", представники Збройних Сил України та Міністерства оборони (зокрема, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров), фахівці з Державної авіаційної служби, Украероруху тощо.
У березні 2024 року тодішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков казав, що Україна розпочинає офіційні переговори зі США та ЄС, щоб відновити авіасполучення.
У жовтні 2024-го стало відомо, що Україна розробила план часткового відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.
Провідні бюджетні авіакомпанії Європи готові оперативно запустити рейси в Україну у разі укладення мирної угоди, причому не лише Wizz Air і Ryanair, які повідомляли про це раніше, але навіть EasyJet, хоча раніше вона не літала в українські аеропорти.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
