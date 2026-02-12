Українські підприємства отримали перші дозволи на експорт зброї – Умєров

Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва (експорт зброї) відновила свою діяльність - українські підприємства отримали перші дозволи на експорт "контрольованих товарів", повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров.

"Президент України поставив завдання відкрити експорт українського озброєння у контрольованому форматі. Ми його виконуємо. Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Умєров повідомив, що за підсумками цього засідання українські підприємства отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів. "Усі рішення - під державним контролем і з безумовним пріоритетом потреб Сил оборони", - запевнив Умєров.

Він зазначив, що станом на зараз виробничі спроможності українського ОПК перевищують $55 млрд. "У сферах БпЛА, РЕБ і розвідки наші можливості вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель. Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії", - додав він.

"Український ОПК довів свою ефективність у війні. Тепер наше завдання - перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну силу та частину спільної безпеки з партнерами", - наголосив Умєров.