Фінансові новини
- |
- 12.02.26
- |
- 20:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські підприємства отримали перші дозволи на експорт зброї – Умєров
Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва (експорт зброї) відновила свою діяльність - українські підприємства отримали перші дозволи на експорт "контрольованих товарів", повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров.
"Президент України поставив завдання відкрити експорт українського озброєння у контрольованому форматі. Ми його виконуємо. Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання", - написав він у телеграм-каналі у четвер.
Умєров повідомив, що за підсумками цього засідання українські підприємства отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів. "Усі рішення - під державним контролем і з безумовним пріоритетом потреб Сил оборони", - запевнив Умєров.
Він зазначив, що станом на зараз виробничі спроможності українського ОПК перевищують $55 млрд. "У сферах БпЛА, РЕБ і розвідки наші можливості вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель. Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії", - додав він.
"Український ОПК довів свою ефективність у війні. Тепер наше завдання - перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну силу та частину спільної безпеки з партнерами", - наголосив Умєров.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Без світових аналогів: Україна готується отримати перші гіперзвукові ракети.
|Через затримку реформ Україна ризикує недоотримати більш як 5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
|Київстар і Vodafone планують об’єднати вежовий бізнес, lifecell виступає проти.
|Зеленський: Україна відкриває експорт дронів.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Теплогенератори – з каталогу чи з порад інженера
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Комплексная чистка и обработка территории с Kärcher: что выбрать для ухода за садом и двором
У РУБРИЦІ
|Українська кукурудза в лютому може подорожчати до $220 за тонну — аналітики
|Українські підприємства отримали перші дозволи на експорт зброї – Умєров
|Кабмін спростив відновлення використання сільгоспземель після мінного забруднення — Свириденко.
|Надходження від «рибних» аукціонів за рік сягнули 52 млн гривень.
|Агроекспорт скоротився на 20% через атаки на порти й перевантаження логістики — Висоцький.
|НБУ дав коментар стосовно сповільнення інфляції.
Бізнес
|«Квантова стіна» Китаю: запущено мережу з безпрецедентним рівнем захисту.
|Red Magic 11 Pro+ четвертий місяць поспіль очолює топ найпотужніших флагманів AnTuTu.
|ШІ-автодубляж від YouTube стане доступним усім користувачам 27 мовами, включно з українською.
|Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд після угоди SpaceX та xAI.
|Intel і SoftBank готують нову технологію ZAM для повернення на ринок пам’яті.
|Побоювання щодо ШІ спричинили падіння акцій софтверних компаній — WSJ.
|Розробник «рою дронів» з України готується до лістингу на Nasdaq.