НБУ дав коментар стосовно сповільнення інфляції.
11:12 12.02.2026 |
У січні 2026 року інфляція надалі сповільнювалася - до 7,4% у річному вимірі.
Про це зазначив Нацбанк України з посиланням на дані Держстату.
Фактичні показники загальної та базової інфляції були близькими до траєкторії січневого прогнозу НБУ.
Уповільненню інфляції сприяли:
▪️зменшення дисбалансів на ринку праці;
▪️збереження вторинних ефектів від високих тогорічних урожаїв;
▪️посилення конкуренції з боку окремої імпортної продукції, зокрема м'ясо-молочної.
У результаті дії цих чинників темпи зростання ціни на оброблені продукти та послуги знижувалися дещо швидше, ніж очікувалося.
Водночас сповільнення зростання адміністративно-регульованих цін було менш стрімким. Крім того, спостерігалися ознаки посилення цінового тиску з боку сирих продуктів харчування.
Прогнозуючи, що надалі може бути з інфляцією, НБУ зазначив, що у найближчі місяці очікується подальше сповільнення цін, проте нижчими темпами, у тому числі через наслідки масштабних руйнувань в енергетиці.
