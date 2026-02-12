Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ дав коментар стосовно сповільнення інфляції.

11:12 12.02.2026 |

Економіка

У січні 2026 року інфляція надалі сповільнювалася - до 7,4% у річному вимірі.

Про це зазначив Нацбанк України з посиланням на дані Держстату.

Фактичні показники загальної та базової інфляції були близькими до траєкторії січневого прогнозу НБУ.

Уповільненню інфляції сприяли:

▪️зменшення дисбалансів на ринку праці;

▪️збереження вторинних ефектів від високих тогорічних урожаїв;

▪️посилення конкуренції з боку окремої імпортної продукції, зокрема м'ясо-молочної.

У результаті дії цих чинників темпи зростання ціни на оброблені продукти та послуги знижувалися дещо швидше, ніж очікувалося.

Водночас сповільнення зростання адміністративно-регульованих цін було менш стрімким. Крім того, спостерігалися ознаки посилення цінового тиску з боку сирих продуктів харчування.

Прогнозуючи, що надалі може бути з інфляцією, НБУ зазначив, що у найближчі місяці очікується подальше сповільнення цін, проте нижчими темпами, у тому числі через наслідки масштабних руйнувань в енергетиці.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9930
  0,0388
 0,09
EUR
 1
 51,0348
  0,1730
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7543  0,04 0,09 43,2957  0,05 0,10
EUR 50,8485  0,12 0,23 51,5100  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,08 0,17 43,1150  0,08 0,17
EUR 51,1979  0,18 0,36 51,2249  0,19 0,38

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес