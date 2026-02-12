НБУ дав коментар стосовно сповільнення інфляції.

У січні 2026 року інфляція надалі сповільнювалася - до 7,4% у річному вимірі.

Про це зазначив Нацбанк України з посиланням на дані Держстату.

Фактичні показники загальної та базової інфляції були близькими до траєкторії січневого прогнозу НБУ.

Уповільненню інфляції сприяли:

▪️зменшення дисбалансів на ринку праці;

▪️збереження вторинних ефектів від високих тогорічних урожаїв;

▪️посилення конкуренції з боку окремої імпортної продукції, зокрема м'ясо-молочної.

У результаті дії цих чинників темпи зростання ціни на оброблені продукти та послуги знижувалися дещо швидше, ніж очікувалося.

Водночас сповільнення зростання адміністративно-регульованих цін було менш стрімким. Крім того, спостерігалися ознаки посилення цінового тиску з боку сирих продуктів харчування.

Прогнозуючи, що надалі може бути з інфляцією, НБУ зазначив, що у найближчі місяці очікується подальше сповільнення цін, проте нижчими темпами, у тому числі через наслідки масштабних руйнувань в енергетиці.