Надходження від «рибних» аукціонів за рік сягнули 52 млн гривень.

Запровадження електронних аукціонів на промисловий вилов риби забезпечило суттєве зростання бюджетних надходжень: якщо у 2021 році від реалізації лотів держава отримала 15,4 млн грн, то у 2025-му - вже 52,3 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Повноцінне запровадження електронних аукціонів у системі Прозорро. Продажі, що забезпечило суттєве зростання бюджетних надходжень", - говориться у повідомленні.

Якщо у 2021 році від реалізації лотів держава отримала 15,4 млн грн, то у 2025 році - вже 52,3 млн грн. Із цієї суми 11,1 млн грн спрямовано до спеціально створеного фонду для фінансування заходів із зариблення водойм, що дозволяє поєднати прозорий розподіл ресурсу з його відтворенням.

Протягом року проведено 599 аукціонів і укладено 189 договорів щодо 260 лотів. Найвищий рівень реалізації лотів зафіксовано на Кременчуцькому та Канівському водосховищах, у пониззі Дністра й Дністровському лимані, а також на Дунаї.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, електронні аукціони - це вже не просто інструмент прозорості, а повноцінний механізм розвитку галузі.

"За чотири роки ми маємо більш ніж трикратне зростання надходжень. І принципово важливо, що понад 11 млн грн спрямовано саме на зариблення та відновлення ресурсної бази. Тобто цифровізація безпосередньо конвертується у відтворення водних біоресурсів і довгострокову сталість галузі", - зазначив він.

Позитивна динаміка також зберігається і у виробництві: у 2025 році вилов водних біоресурсів становив понад 11,4 тис. тонн, а обсяг продукції аквакультури - понад 16 тис. тонн, переважно у ставках. У галузі працюють близько 6,5 тис. осіб, що свідчить про збереження виробничого потенціалу.

Крім того, у 2025 році забезпечено вселення майже 11 млн екземплярів водних біоресурсів, зокрема за рахунок коштів від електронних аукціонів. Додатково проведено зариблення обсягом 50 тонн (короп, товстолоб, білий амур) у Дністровському лимані, Кременчуцькому та Канівському водосховищах.

Водночас у більшості регіонів уже діють програми розвитку рибного господарства до 2030 року, а їх фінансування в окремих областях вимірюється сотнями мільйонів гривень, повідомили під час засідання колегії Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Під час засідання окремо наголосили на практичній реалізації меліоративної реформи. В Україні вже зареєстровано 75 організацій водокористувачів, із яких вісім отримали у власність об'єкти інженерної інфраструктури меліоративних систем.

Одночасно триває залучення міжнародної підтримки для модернізації та відновлення державної меліоративної інфраструктури.