Податкова повідомляє про збільшення надходжень єдиного внеску.
09:56 12.02.2026 |
За перший місяць поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склали 53 млрд грн.
Про це інформує Державна податкова служба.
Порівняно з січнем минулого року це на 15 % більше. Додатково надійшло 6,9 млрд гривень.
"Єдиний внесок - один із ключових обов'язкових платежів, від якого безпосередньо залежить стабільність системи соціального страхування", - наголошують у податковій..
Його сплачують роботодавці, фізичні особи - підприємці та самозайняті особи. Кошти спрямовуються на фінансування пенсій, лікарняних, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших соціальних гарантій.
"Своєчасна та повна сплата єдиного внеску - це не лише вимога законодавства, а й особиста відповідальність кожного платника. Саме від цих внесків формується страховий стаж, який у майбутньому впливає на право виходу на пенсію та її розмір", - говориться у повідомленні.
