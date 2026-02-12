Податкова повідомляє про збільшення надходжень єдиного внеску.

За перший місяць поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склали 53 млрд грн.

Про це інформує Державна податкова служба.

Порівняно з січнем минулого року це на 15 % більше. Додатково надійшло 6,9 млрд гривень.

"Єдиний внесок - один із ключових обов'язкових платежів, від якого безпосередньо залежить стабільність системи соціального страхування", - наголошують у податковій..

Його сплачують роботодавці, фізичні особи - підприємці та самозайняті особи. Кошти спрямовуються на фінансування пенсій, лікарняних, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших соціальних гарантій.

"Своєчасна та повна сплата єдиного внеску - це не лише вимога законодавства, а й особиста відповідальність кожного платника. Саме від цих внесків формується страховий стаж, який у майбутньому впливає на право виходу на пенсію та її розмір", - говориться у повідомленні.