Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ухвалила передачу містам повноважень щодо встановлення тарифів на воду.

10:42 11.02.2026 |

Економіка, Україна

Верховна Рада тимчасово, до кінця воєнного стану плюс один рік, передала органам місцевого самоврядування повноваження зі встановлення тарифів на воду та водовідведення. Відповідні положення передбачені законопроєктом №13219, який підтримали 247 народних депутатів.

"Міста зможуть самі приймати рішення. Хтось підніме тарифи, хтось не підніме, хтось з бюджету дасть грошей. Але ситуація, коли в нас ці тарифи з 2021 року не міняються, мабуть, не зовсім правильна, тому що ми розуміємо - із водоканалами величезна проблема. Хоч такий крок, може, повністю проблему не розв'яже, але він частково її почне вирішувати", - пояснював раніше голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

В Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, залишається функція ліцензійних умов і перевірки цих тарифів.

Після набрання законом чинності ліцензіати НКРЕКП мають 90 днів, щоб подати розрахунки до місцевих органів влади для встановлення нових тарифів.

До того моменту, як місцева влада встановить свої тарифи, діятимуть ті, що були раніше затверджені НКРЕКП.

Для невеликих місцевих комунальних підприємств, які не підпадають під ліцензування НКРЕКП, уже зараз тарифи встановлює виконавчий комітет відповідної місцевої ради.

Тому, наприклад, у Борисполі тариф на воду перевищує 65 грн за кубометр, а в сусідньому Києві становить лише 30 грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0318
  0,0586
 0,14
EUR
 1
 51,2078
  0,0439
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7932  0,00 0,01 43,3407  0,00 0,01
EUR 50,9664  0,10 0,20 51,6493  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0100  0,08 0,19 43,0400  0,08 0,19
EUR 51,0141  0,33 0,65 51,0325  0,34 0,66

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес