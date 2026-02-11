Фінансові новини
Рада ухвалила передачу містам повноважень щодо встановлення тарифів на воду.
Верховна Рада тимчасово, до кінця воєнного стану плюс один рік, передала органам місцевого самоврядування повноваження зі встановлення тарифів на воду та водовідведення. Відповідні положення передбачені законопроєктом №13219, який підтримали 247 народних депутатів.
"Міста зможуть самі приймати рішення. Хтось підніме тарифи, хтось не підніме, хтось з бюджету дасть грошей. Але ситуація, коли в нас ці тарифи з 2021 року не міняються, мабуть, не зовсім правильна, тому що ми розуміємо - із водоканалами величезна проблема. Хоч такий крок, може, повністю проблему не розв'яже, але він частково її почне вирішувати", - пояснював раніше голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.
В Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, залишається функція ліцензійних умов і перевірки цих тарифів.
Після набрання законом чинності ліцензіати НКРЕКП мають 90 днів, щоб подати розрахунки до місцевих органів влади для встановлення нових тарифів.
До того моменту, як місцева влада встановить свої тарифи, діятимуть ті, що були раніше затверджені НКРЕКП.
Для невеликих місцевих комунальних підприємств, які не підпадають під ліцензування НКРЕКП, уже зараз тарифи встановлює виконавчий комітет відповідної місцевої ради.
Тому, наприклад, у Борисполі тариф на воду перевищує 65 грн за кубометр, а в сусідньому Києві становить лише 30 грн.
