В Україні зафіксували сповільнення річної інфляції до 7,4%.

09:41 11.02.2026 |

Економіка

В Україні зафіксували сповільнення річної інфляції до 7,4%.Споживчі ціни в Україні у січні 2026 року порівняно з груднем зросли на 0,7%, а у річному вираженні - порівняно з січнем 2025 року - на 7,4%, повідомила в п'ятницю Державна служба статистики

Для порівняння, у грудні річна інфляція становила 8,0%.

Загалом вона сповільнюється вже вісім місяців поспіль після пікових значень у травні 2025-го (15,9%).

Базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними або адміністративними факторами) становила 0,4% у січні й 7,0% у річному вираженні.

Найбільше в січні подорожчали овочі (+14,7%), а подешевшали - яйця (-7,7%).

Національний банк вважає, що приблизно на такому самому рівні, як зараз, інфляція буде й на кінець року.

У найближчі місяці очікується зниження інфляції, передусім завдяки подальшому відображенню ефектів від вищих урожаїв 2025 року.

Але надалі вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми. Разом з ефектами низької бази порівняння вони спричинять помірне пришвидшення інфляції в другому півріччі. Тож за результатами 2026 року інфляція знизиться помірно - до 7,5%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

