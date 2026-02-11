Генеральний прокурор звернувся до підприємців із закликом повідомляти про хабарництво через «СтопТиск».

Через портал «СтопТиск» надійшло вже 176 заяв щодо можливого неправомірного втручання у бізнес, однак усі вони стосуються тиску правоохоронців, і жодного - про порушення з боку чиновників.

Про це генпрокурор Руслан Кравченко повідомив у Телеграмі, закликавши підприємців подавати відповідні звернення, передає Укрінформ.

«Мовою цифр: всього за п'ять місяців роботи порталу надійшло 176 повідомлень щодо можливого неправомірного втручання у господарську діяльність. Всі ці звернення про тиск на бізнес зі сторони правоохоронців, однак немає повідомлень про вимагання чи тиск зі сторони чиновників, зокрема, під час тендерних закупівель», - поінформував очільник ОГП.

Кравченко запевнив, що кожне звернення розглядається максимально швидко і перебуває під його особистим контролем.

«Це не декларація. Це практика. Мій меседж до підприємців простий. Якщо ви відчуваєте тиск, з вас вимагають хабар, затягують справу або ви бачите процесуальні зловживання, звертайтесь напряму через «СтопТиск». Тоді проблема не залишиться у коментарях. Вона отримає рішення», - пояснив він.