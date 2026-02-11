Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна покращила результат в Індексі сприйняття корупції, набравши на один бал більше та посівши 104 місце зі 182.

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International у вівторок, 10 лютого, оприлюднила на своєму сайті результати дослідження "Індекс сприйняття корупції-2025", в якому Україна з 36 балами посіла 104-те місце серед 182 країн світу.

Порівняно з попереднім роком Україна отримала один додатковий бал за 100-бальною системою (більше балів - вище місце) і піднялась на одну позицію.

Україна стала єдиною країною регіону, якій вдалося покращити показник. Серед сусідів по одному балу втратили Словаччина (48 балів), Румунія (45 балів), Молдова (42 бали) та Угорщина (40 балів). Лише Польща зберегла свій результат - 53 бали.

Україна покращила результат в Індексі сприйняття корупції, набравши на один бал більше та посівши 104 місце зі 182.
Україна покращує свої позиції в рейтингу сприйняття корупції (Джерело: TI)

"Минулий рік не став проривним для антикорупційних змін", - констатував виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

За оцінкою TI, основним фактором зростання України в рейтингу стала активна робота Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду, в тому числі операція "Мідас" щодо можливої корупції в Енергоатомі.

Експерти також позитивно оцінили ухвалення законопроєкту щодо реформування Агентства з розшуку та менеджменту активів, перший незалежний аудит НАБУ, призначення Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки після конкурсу, затвердження дорожніх карт для євроінтеграції України й узгодження пріоритетного плану реформ з Євросоюзом.

З іншого боку, Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414, який загрожував незалежності НАБУ і САП. Після масових протестів та застережень міжнародної спільноти найбільш загрозливі норми було скасовано, а антикорупційним органам повернули попередні повноваження.

Серед інших негативних подій року експерти виділяють виїзд за кордон кількох фігурантів топкорупційних справ, інертність у роботі Національного агентства з питань запобігання корупції, діяльність тимчасової слідчої комісії Власенка-Бужанського, незавершений конкурс до Рахункової палати, завершення участі міжнародних експертів у конкурсній комісії з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Україна покращила результат в Індексі сприйняття корупції, набравши на один бал більше та посівши 104 місце зі 182.
Україна стала єдиною країною регіону, яка покращила позиції в рейтингу TI

Лідерами в рейтингу стали Данія (89 балів), Фінляндія (88 балів) і Сінгапур (84 бали), а на останніх місцях - Венесуела (10 балів) та Сомалі з Південним Суданом (по 9 балів).

Держава-агресор Росія - на 157 місці з 22 балами, Білорусь - на 124 місці з 31 балом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0318
  0,0586
 0,14
EUR
 1
 51,2078
  0,0439
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7932  0,00 0,01 43,3407  0,00 0,01
EUR 50,9664  0,10 0,20 51,6493  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0100  0,08 0,19 43,0400  0,08 0,19
EUR 51,0141  0,33 0,65 51,0325  0,34 0,66

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес