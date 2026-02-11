Україна покращила результат в Індексі сприйняття корупції, набравши на один бал більше та посівши 104 місце зі 182.

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International у вівторок, 10 лютого, оприлюднила на своєму сайті результати дослідження "Індекс сприйняття корупції-2025", в якому Україна з 36 балами посіла 104-те місце серед 182 країн світу.

Порівняно з попереднім роком Україна отримала один додатковий бал за 100-бальною системою (більше балів - вище місце) і піднялась на одну позицію.

Україна стала єдиною країною регіону, якій вдалося покращити показник. Серед сусідів по одному балу втратили Словаччина (48 балів), Румунія (45 балів), Молдова (42 бали) та Угорщина (40 балів). Лише Польща зберегла свій результат - 53 бали.

Україна покращує свої позиції в рейтингу сприйняття корупції (Джерело: TI)

"Минулий рік не став проривним для антикорупційних змін", - констатував виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

За оцінкою TI, основним фактором зростання України в рейтингу стала активна робота Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду, в тому числі операція "Мідас" щодо можливої корупції в Енергоатомі.

Експерти також позитивно оцінили ухвалення законопроєкту щодо реформування Агентства з розшуку та менеджменту активів, перший незалежний аудит НАБУ, призначення Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки після конкурсу, затвердження дорожніх карт для євроінтеграції України й узгодження пріоритетного плану реформ з Євросоюзом.

З іншого боку, Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414, який загрожував незалежності НАБУ і САП. Після масових протестів та застережень міжнародної спільноти найбільш загрозливі норми було скасовано, а антикорупційним органам повернули попередні повноваження.

Серед інших негативних подій року експерти виділяють виїзд за кордон кількох фігурантів топкорупційних справ, інертність у роботі Національного агентства з питань запобігання корупції, діяльність тимчасової слідчої комісії Власенка-Бужанського, незавершений конкурс до Рахункової палати, завершення участі міжнародних експертів у конкурсній комісії з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Лідерами в рейтингу стали Данія (89 балів), Фінляндія (88 балів) і Сінгапур (84 бали), а на останніх місцях - Венесуела (10 балів) та Сомалі з Південним Суданом (по 9 балів).

Держава-агресор Росія - на 157 місці з 22 балами, Білорусь - на 124 місці з 31 балом.