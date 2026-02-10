Україна в січні скоротила експорт чавуну у тоннах на понад чверть проти січня-2025 і у 2,6 раза проти грудня

Україна в січні цього року скоротила експорт переробленого чавуну в натуральному виразі на 27,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 93,795 тис. тонн зі 128,592 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у вівторок, у грудні було експортовано 246,516 тис. тонн чавуну.

За січень експорт чавуну в грошовому вираженні зменшився на 32,5% - до $34,807 млн з $51,581 млн.

При цьому експорт здійснювався переважно до США (87,25% поставок у грошовому вираженні), Італії (9,41%) та Польщі (2,01%).

Цьогоріч у січні країна не імпортувала чавун, як рік тому.

Як повідомлялося, Україна у 2025р збільшила експорт чавуну в натуральному виразі на 53,5% порівняно з попереднім роком - до 1 млн 980,620 тис. тонн, виторг - на 51,9%, до $759,882 млн. Експорт здійснювався переважно до США (68,25% поставок у грошовому виразі), Італії (20,26%) і Туреччини (3,63%).

За 12 місяців минулого року країна імпортувала 39 тис. тонн на $78 тис. з Німеччини (51,95%) та Бразилії (48,05%), тоді як у січні-грудні-2024 було завезено 38 тонн чавуну на $90 тис.

Також повідомлялося, що США з 12 березня 2025 року згідно з рішенням президента Дональда Трампа почали стягувати 25%-е мито на імпорт української сталевої металопродукції, крім чавуну.

Україна 2024 року скоротила експорт переробленого чавуну в натуральному виразі на 3,4% порівняно з 2023 роком - до 1 млн 290,622 тис. тонн, у грошовому виразі - на 6,1%, до $500,341 млн. Експорт здійснювали переважно до США (72,64% поставок у грошовому виразі), Туреччини (8,03%) та Італії (7,30%). За весь 2024 рік країна імпортувала 38 тонн чавуну на $90 тис. з Німеччини, тоді як за аналогічний період 2023 року ввезла 154 тонни чавуну на $156 тис.

