Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна в січні скоротила експорт чавуну у тоннах на понад чверть проти січня-2025 і у 2,6 раза проти грудня

15:55 10.02.2026 |

Економіка

Україна в січні цього року скоротила експорт переробленого чавуну в натуральному виразі на 27,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 93,795 тис. тонн зі 128,592 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у вівторок, у грудні було експортовано 246,516 тис. тонн чавуну.

За січень експорт чавуну в грошовому вираженні зменшився на 32,5% - до $34,807 млн з $51,581 млн.

При цьому експорт здійснювався переважно до США (87,25% поставок у грошовому вираженні), Італії (9,41%) та Польщі (2,01%).

Цьогоріч у січні країна не імпортувала чавун, як рік тому.

Як повідомлялося, Україна у 2025р збільшила експорт чавуну в натуральному виразі на 53,5% порівняно з попереднім роком - до 1 млн 980,620 тис. тонн, виторг - на 51,9%, до $759,882 млн. Експорт здійснювався переважно до США (68,25% поставок у грошовому виразі), Італії (20,26%) і Туреччини (3,63%).

За 12 місяців минулого року країна імпортувала 39 тис. тонн на $78 тис. з Німеччини (51,95%) та Бразилії (48,05%), тоді як у січні-грудні-2024 було завезено 38 тонн чавуну на $90 тис.

Також повідомлялося, що США з 12 березня 2025 року згідно з рішенням президента Дональда Трампа почали стягувати 25%-е мито на імпорт української сталевої металопродукції, крім чавуну.

Україна 2024 року скоротила експорт переробленого чавуну в натуральному виразі на 3,4% порівняно з 2023 роком - до 1 млн 290,622 тис. тонн, у грошовому виразі - на 6,1%, до $500,341 млн. Експорт здійснювали переважно до США (72,64% поставок у грошовому виразі), Туреччини (8,03%) та Італії (7,30%). За весь 2024 рік країна імпортувала 38 тонн чавуну на $90 тис. з Німеччини, тоді як за аналогічний період 2023 року ввезла 154 тонни чавуну на $156 тис.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7886  0,09 0,21 43,3434  0,10 0,23
EUR 50,8638  0,31 0,60 51,5890  0,35 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0600  0,00 0,00 43,1100  0,00 0,00
EUR 51,3189  0,00 0,00 51,3655  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес