НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Імпорт авто в Україну за підсумками минулого року виріс на 17% — до 444 860 машин, свідчать дані Опендатабот.

09:49 10.02.2026 |

Економіка

У 2025 році в Україну імпортували 444 860 транспортних засобів, або на 17% більше, ніж у позаминулому році, переважна більшість з них - авто із пробігом.

Про це з посиланням на дані МВС, повідомив Опендатабот, передає Укрінформ.

Імпорт авто в Україну за підсумками минулого року виріс на 17% — до 444 860 машин, свідчать дані Опендатабот.

«444 860 транспортних засобів імпортували в Україну торік. Це на 17% більше, ніж у 2024, проте все ще на третину менше, ніж у 2021 році», - йдеться у повідомленні.

Імпорт авто в Україну за підсумками минулого року виріс на 17% — до 444 860 машин, свідчать дані Опендатабот.

Як зауважують аналітики, Україна залишається ринком вживаних авто: понад 70% імпорту торік - це саме авто із пробігом.

Середній вік ввезеного транспорту - 9 років. До порівняння, у 2021 середній вік ввезених автівок був 11 років.

Кожен четвертий транспортний засіб, що перетнув кордон торік, був на акумуляторних джерелах живлення: 109 309 од. Попит на електрокари аналітики пов'язують з поверненням у 2026 році податків на їх ввезення. Проте лідерство все одно за бензиновими авто: 195 059 транспортних засобів.

Варто зазначити, що з 504 люксових авто, які підпали під податок на розкіш, половина теж була електричними.

Найбільш запитаною маркою став Volkswagen, якому надавали перевагу покупці у 20 областях. Водночас Tesla Model Y стала найпопулярнішою імпортованою автівкою року.

Майже кожен п'ятий ввезений транспортний засіб був зареєстрований у столиці: 80 425 авто. Львівщина утримує друге місце - 51 730 автівок. До п'ятірки лідерів також увійшли Київщина (28 179), Дніпропетровщина (26 311) та Рівненщина (23 608).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7886  0,09 0,21 43,3434  0,10 0,23
EUR 50,8638  0,31 0,60 51,5890  0,35 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0600  0,00 0,00 43,1100  0,00 0,00
EUR 51,3189  0,00 0,00 51,3655  0,00 0,00

Бізнес