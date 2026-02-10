У січні Мінфін спрямував ₴17,8 млрд трансфертів до місцевих бюджетів.

Міністерство фінансів України у січні 2026 року забезпечило перерахування з державного бюджету 17,8 млрд грн трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ.

"У січні 2026 року Мінфін, згідно з бюджетним законодавством, забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 17,8 млрд грн, що становить 99,4% до передбачених із державного бюджету коштів на січень", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,6 млрд грн (100%), а додаткові дотації перераховано в сумі 1,7 млрд грн (100%).

Зазначається, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 лютого 2026 року становлять 107,8 млрд гривень. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.