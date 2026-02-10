Фінансові новини
- |
- 10.02.26
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У січні Мінфін спрямував ₴17,8 млрд трансфертів до місцевих бюджетів.
09:20 10.02.2026 |
Міністерство фінансів України у січні 2026 року забезпечило перерахування з державного бюджету 17,8 млрд грн трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ.
"У січні 2026 року Мінфін, згідно з бюджетним законодавством, забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 17,8 млрд грн, що становить 99,4% до передбачених із державного бюджету коштів на січень", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,6 млрд грн (100%), а додаткові дотації перераховано в сумі 1,7 млрд грн (100%).
Зазначається, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 лютого 2026 року становлять 107,8 млрд гривень. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна відкриває експорт дронів.
|Україна, Світовий банк, Японія та Канада уклали угоду на $691 млн за рахунок активів РФ.
|ВВП України у IV кварталі 2025 року зріс на 3% — Держстат.
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Теплогенератори – з каталогу чи з порад інженера
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна в січні скоротила експорт чавуну у тоннах на понад чверть проти січня-2025 і у 2,6 раза проти грудня
|Рада підтримала законодавчі зміни, які встановлюють нові вимоги для «зеленої» енергетики.
|Нафта перейшла до помірного зростання, Brent торгується по $69,3 за барель
|За оцінкою експерта, у 2025 році обсяг будівельного ринку України сягнув €5,3 млрд, що на 24% більше, ніж раніше.
|Ціни на нафту опускаються після впевненого підйому напередодні, Brent торгується нижче $69 за барель
|Імпорт авто в Україну за підсумками минулого року виріс на 17% — до 444 860 машин, свідчать дані Опендатабот.
Бізнес
|Побоювання щодо ШІ спричинили падіння акцій софтверних компаній — WSJ.
|Розробник «рою дронів» з України готується до лістингу на Nasdaq.
|Електрокар Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
|Ціни на RAM можуть підскочити на 110%, на SSD — до 60% у першому кварталі 2026 року.
|Ілон Маск об’єднав аерокосмічний та ШІ-бізнеси — SpaceX і xAI.
|Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.