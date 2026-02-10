Фінансові новини
Кабмін схвалив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України.
11:00 09.02.2026 |
Кабінет Міністрів України схвалив бюджет Пенсійного фонду України на поточний рік із загальним обсягом доходів і видатків у розмірі 1,26 трлн грн.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.
Передбачені виплати
Як зазначається, бюджет Пенсійного фонду забезпечить фінансування:
Затверджений бюджет враховує проведення з 1 березня 2026 року індексації пенсійних та страхових виплат.
"Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік - збалансований, бездефіцитний та забезпечує своєчасне фінансування всіх передбачених законодавством соціальних виплат. Одночасно ми готуємо подальші системні зміни в пенсійному забезпеченні, щоб зробити пенсійну систему більш справедливою, прозорою і зрозумілою для людей", - зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.
