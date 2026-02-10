Кабмін схвалив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України.

Кабінет Міністрів України схвалив бюджет Пенсійного фонду України на поточний рік із загальним обсягом доходів і видатків у розмірі 1,26 трлн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.

Передбачені виплати

Як зазначається, бюджет Пенсійного фонду забезпечить фінансування:

пенсійних виплат - 1 трлн грн;

виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 63,8 млрд грн;

виплат житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, державної соціальної допомоги, інших соціальних виплат, передбачених законодавством - 197,6 млрд грн.

Затверджений бюджет враховує проведення з 1 березня 2026 року індексації пенсійних та страхових виплат.