Кабмін схвалив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України.

11:00 09.02.2026 |

Економіка

Кабінет Міністрів України схвалив бюджет Пенсійного фонду України на поточний рік із загальним обсягом доходів і видатків у розмірі 1,26 трлн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.


Передбачені виплати

Як зазначається, бюджет Пенсійного фонду забезпечить фінансування:

  • пенсійних виплат - 1 трлн грн;
  • виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 63,8 млрд грн;
  • виплат житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, державної соціальної допомоги, інших соціальних виплат, передбачених законодавством - 197,6 млрд грн.

    • Затверджений бюджет враховує проведення з 1 березня 2026 року індексації пенсійних та страхових виплат.

    "Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік - збалансований, бездефіцитний та забезпечує своєчасне фінансування всіх передбачених законодавством соціальних виплат. Одночасно ми готуємо подальші системні зміни в пенсійному забезпеченні, щоб зробити пенсійну систему більш справедливою, прозорою і зрозумілою для людей", - зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,0267
    		  0,0220
    		 0,05
    EUR
    		 1
    		 51,1200
    		  0,3570
    		 0,70

    Курс обміну валют на вчора, 09:36
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,6974  0,12 0,28 43,2445  0,14 0,33
    EUR 50,5581  0,11 0,21 51,2358  0,09 0,17

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9900  0,00 0,01 43,0300  0,00 0,01
    EUR 51,1260  0,42 0,82 51,1564  4,63 8,30

