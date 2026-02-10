Фінансові новини
- |
- 10.02.26
- |
- 04:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринок нових вантажівок в Україні й далі падає — дані Укравтопрому
10:04 09.02.2026 |
У січні 2026 року в Україні зареєстровано 946 нових комерційних автомобілів, що на 3% менше, ніж у січні 2025 року.
Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.
«Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 946 авто. У порівнянні з торішнім січнем попит на нові комерційні авто зменшився на 3%», - йдеться в повідомленні.
У порівнянні з останнім місяцем минулого року продаж скоротилася на 34% (у грудні було продано 1 439 авто).
Серед лідерів ринку січня вантажівки Renault - 157 од. (-29%), Citroen - 94 од. (+21%), Peugeot - 93 од. (+221%), JAC - 66 од. (+89%), Fiat - 60 од. (+30%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна, Світовий банк, Японія та Канада уклали угоду на $691 млн за рахунок активів РФ.
|ВВП України у IV кварталі 2025 року зріс на 3% — Держстат.
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту зростають, Brent торгується $68,7 за барель
|Бензин і дизпаливо дорожчають в Україні — ціни на АЗС станом на 9 лютого.
|Кабмін схвалив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України.
|Reuters повідомляє, що РФ відмовилася від ідеї передати США контроль над ЗАЕС.
|Ринок нових вантажівок в Україні й далі падає — дані Укравтопрому
|Зеленський: Україна відкриває експорт дронів.
|В Україні за січень очистили від мін 1,34 тис. га агроугідь — Мінекономіки.
Бізнес
|Електрокар Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
|Ціни на RAM можуть підскочити на 110%, на SSD — до 60% у першому кварталі 2026 року.
|Ілон Маск об’єднав аерокосмічний та ШІ-бізнеси — SpaceX і xAI.
|Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.