Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок нових вантажівок в Україні й далі падає — дані Укравтопрому

10:04 09.02.2026 |

Економіка

У січні 2026 року в Україні зареєстровано 946 нових комерційних автомобілів, що на 3% менше, ніж у січні 2025 року.

Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 946 авто. У порівнянні з торішнім січнем попит на нові комерційні авто зменшився на 3%», - йдеться в повідомленні.

У порівнянні з останнім місяцем минулого року продаж скоротилася на 34% (у грудні було продано 1 439 авто).

Серед лідерів ринку січня вантажівки Renault - 157 од. (-29%), Citroen - 94 од. (+21%), Peugeot - 93 од. (+221%), JAC - 66 од. (+89%), Fiat - 60 од. (+30%).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6974  0,12 0,28 43,2445  0,14 0,33
EUR 50,5581  0,11 0,21 51,2358  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9900  0,00 0,01 43,0300  0,00 0,01
EUR 51,1260  0,42 0,82 51,1564  4,63 8,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес