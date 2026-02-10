Ринок нових вантажівок в Україні й далі падає — дані Укравтопрому

У січні 2026 року в Україні зареєстровано 946 нових комерційних автомобілів, що на 3% менше, ніж у січні 2025 року.

Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 946 авто. У порівнянні з торішнім січнем попит на нові комерційні авто зменшився на 3%», - йдеться в повідомленні.

У порівнянні з останнім місяцем минулого року продаж скоротилася на 34% (у грудні було продано 1 439 авто).

Серед лідерів ринку січня вантажівки Renault - 157 од. (-29%), Citroen - 94 од. (+21%), Peugeot - 93 од. (+221%), JAC - 66 од. (+89%), Fiat - 60 од. (+30%).