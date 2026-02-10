Авторизация

На ринку оренди житла в Україні менше пропозицій: як це вплинуло на ціни.

08:42 09.02.2026 |

Економіка

На ринку оренди житла в Україні менше пропозицій: як це вплинуло на ціни.У січні кількість пропозицій у сегменті оренди житла в Україні здебільшого впала.

Про це йдеться в аналітиці від маркетплейсу DIM.RIA.

Згідно з дослідженням, найістотніше зменшення відбулось у Сумській (-33%), Чернігівській (-33%) та Одеській (-20%) областях. Найбільше зростання спостерігалось у Волинській (+12%) та Харківській (+11%) областях.

Зазначається, що у січні Київ знову лідирує за середньою ціною на оренду - 22,5 тис. грн/місяць за однокімнатну квартиру (+2% порівняно з груднем 2025-го). Найдешевше житло можна орендувати у Харківській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 4,7 тис. грн.

Якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожча оренда в Печерському районі - 25 тис. грн, найдешевша у Деснянському - 9 тис. грн за однокімнатну квартиру.

За словами аналітиків, інтерес до оренди на початку року був різним у залежності від регіону. Найбільше зростання попиту зафіксовано у Запорізькій (+20%), Херсонській (+15%), Харківській (+14%) та Івано-Франківській (+14%) областях. Найбільше зниження інтересу до оренди у січні спостерігалось у Черкаській (-15%) області.

За матеріалами: Економічна правда
 

