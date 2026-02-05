Фінансові новини
- |
- 05.02.26
- |
- 22:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Український агроекспорт у 2025 році досяг $22,6 млрд із посиленням ринків Азії та Африки.
15:48 05.02.2026 |
Агропродукція й надалі залишається основою українського експорту, водночас його географія поступово диверсифікується.
Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.
За його словами, торік обсяг аграрного експорту України сягнув 22,6 млрд доларів, що становить близько 56% усього експорту країни. Найбільшим торговельним партнером залишається Європейський Союз, однак його частка поступово зменшується.
«ЄС залишається ключовим партнером, але експортна географія стає більш збалансованою. Якщо у 2024 році частка ЄС в агроекспорті становила 52,1%, то за підсумками 2025 року - вже 47,5%. Це означає, що зростає роль ринків Азії, Африки та Близького Сходу», - зазначив Висоцький.
Одним із факторів зміни структури експорту стало повернення до квотного режиму торгівлі з ЄС у червні 2025 року, який діє й цього року. За підсумками минулого року експорт агропродукції до Євросоюзу скоротився на 2,1 млрд дол. порівняно з 2024 роком.
На динаміку впливають і ринкові фактори, такі як ціни та попит, зауважив Висоцький. Зокрема, валютна виручка на кукурудзу скоротилась на 40%, попри можливість експорту цієї культури до ЄС без квотних обмежень.
Паралельно Україна збільшує свою присутність на ринках Близького Сходу, Північної Африки та Південно-Східної Азії. Серед ключових напрямків - Індія, Китай, Південна Корея, Індонезія, Бангладеш і В'єтнам, а також країни субсахарської Африки та Центральної Азії.
Ці ринки мають іншу економіку поставок, ніж в ЄС, а саме м'якші вимоги, але більші коливання цін, пояснив заступник міністра.
За регіональним розподілом агроекспорту України минулого року найбільші обсяги поставок припадали на ЄС - 10,7 млрд дол., на Близький Схід - 4,4 млрд дол., до країн Африки - 2,8 млрд дол. і в Південно-Східну Азію - 1,7 млрд дол.
Найбільшими окремими ринками збуту залишаються Єгипет, Нідерланди, Італія, Іспанія, Польща та Туреччина.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту посилили зниження, Brent торгується біля $67,5 за барель
|РФ посилила знижки на нафту для Китаю, намагаючись залучити покупців — Reuters.
|Український агроекспорт у 2025 році досяг $22,6 млрд із посиленням ринків Азії та Африки.
|«Укрзалізниця» у дефолті за євробондами — Fitch вдруге погіршила рейтинг за два тижні.
|$40 млн для енергосистеми України: Світовий банк надає фінансування.
|Попит і подорожчання пального зробили січень непростим для АЗС.
Бізнес
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.
|Безкоштовним користувачам YouTube обмежили фонове відтворення у сторонніх браузерах.
|NVIDIA представила нативну програму GeForce NOW для користувачів Linux.
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.