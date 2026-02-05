Авторизация

Український агроекспорт у 2025 році досяг $22,6 млрд із посиленням ринків Азії та Африки.

Агропродукція й надалі залишається основою українського експорту, водночас його географія поступово диверсифікується.

Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

За його словами, торік обсяг аграрного експорту України сягнув 22,6 млрд доларів, що становить близько 56% усього експорту країни. Найбільшим торговельним партнером залишається Європейський Союз, однак його частка поступово зменшується.

«ЄС залишається ключовим партнером, але експортна географія стає більш збалансованою. Якщо у 2024 році частка ЄС в агроекспорті становила 52,1%, то за підсумками 2025 року - вже 47,5%. Це означає, що зростає роль ринків Азії, Африки та Близького Сходу», - зазначив Висоцький.

Одним із факторів зміни структури експорту стало повернення до квотного режиму торгівлі з ЄС у червні 2025 року, який діє й цього року. За підсумками минулого року експорт агропродукції до Євросоюзу скоротився на 2,1 млрд дол. порівняно з 2024 роком.

На динаміку впливають і ринкові фактори, такі як ціни та попит, зауважив Висоцький. Зокрема, валютна виручка на кукурудзу скоротилась на 40%, попри можливість експорту цієї культури до ЄС без квотних обмежень.

Паралельно Україна збільшує свою присутність на ринках Близького Сходу, Північної Африки та Південно-Східної Азії. Серед ключових напрямків - Індія, Китай, Південна Корея, Індонезія, Бангладеш і В'єтнам, а також країни субсахарської Африки та Центральної Азії.

Ці ринки мають іншу економіку поставок, ніж в ЄС, а саме м'якші вимоги, але більші коливання цін, пояснив заступник міністра.

За регіональним розподілом агроекспорту України минулого року найбільші обсяги поставок припадали на ЄС - 10,7 млрд дол., на Близький Схід - 4,4 млрд дол., до країн Африки - 2,8 млрд дол. і в Південно-Східну Азію - 1,7 млрд дол.

Найбільшими окремими ринками збуту залишаються Єгипет, Нідерланди, Італія, Іспанія, Польща та Туреччина.
 

