Фінансові новини
- |
- 05.02.26
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ОП: Японія у 2025 році готує допомогу Україні на $6 млрд.
09:36 05.02.2026 |
За час широкомасштабного вторгнення Японія надала Україні понад 15 млрд доларів підтримки у різних сферах. Цього року очікується допомога на суму 6 млрд доларів.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час виступу на ІV форумі Україна - Японія: «Встановлення порядку, заснованого на правилах. Роль України та Японії у глобальній безпеці», передає кореспондент Укрінформу. Агентство є медіапартнером форуму.
«За час широкомасштабної війни, за час відкритої російської агресії Японія надала Україні понад 15 мільярдів доларів допомоги в різних сферах. Це і гуманітарна, і фінансова, і нелетальна підтримка», - розповів Жовква.
Він відзначив, що Японія є одним зі світових лідерів допомоги України.
«Окремо хочу зазначити про 6 млрд доларів допомоги, які ваша країна запланувала виділити Україні вже в нинішньому році», - сказав заступник керівника ОП. За його словами, важливо, щоб ці кошти, які підуть на підтримку бюджету, були виділені у першому півріччі.
Жовква також відзначив допомогу Японії для подолання енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами. «Японія одразу зреагувала на звернення нашого Міністерства енергетики, надавала і надає різне обладнання від генераторів до складних енергетичного обладнання. Японія має відповідні технології. Лише під час останнього енергетичного Рамштайну, який відбувся два тижні тому, Японія задекларувала виділення 140 генераторів, 60 трансформаторів, двох когенераційних установок», - зазначив заступник керівника ОП.
Окремо він подякував за допомогу в реабілітації українських воїнів, яку вони проходять у японських медичних закладах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|«Укрзалізниця» у дефолті за євробондами — Fitch вдруге погіршила рейтинг за два тижні.
|$40 млн для енергосистеми України: Світовий банк надає фінансування.
|Попит і подорожчання пального зробили січень непростим для АЗС.
|Ціни на нафту знижуються більш ніж на 2%, Brent торгується близько $68 за барель
|ОП: Японія у 2025 році готує допомогу Україні на $6 млрд.
|У 2025 році активність на ринку нерухомості України скоротилася на 9,8%.
Бізнес
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.
|Безкоштовним користувачам YouTube обмежили фонове відтворення у сторонніх браузерах.
|NVIDIA представила нативну програму GeForce NOW для користувачів Linux.
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.