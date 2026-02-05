ОП: Японія у 2025 році готує допомогу Україні на $6 млрд.

За час широкомасштабного вторгнення Японія надала Україні понад 15 млрд доларів підтримки у різних сферах. Цього року очікується допомога на суму 6 млрд доларів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час виступу на ІV форумі Україна - Японія: «Встановлення порядку, заснованого на правилах. Роль України та Японії у глобальній безпеці», передає кореспондент Укрінформу. Агентство є медіапартнером форуму.

«За час широкомасштабної війни, за час відкритої російської агресії Японія надала Україні понад 15 мільярдів доларів допомоги в різних сферах. Це і гуманітарна, і фінансова, і нелетальна підтримка», - розповів Жовква.

Він відзначив, що Японія є одним зі світових лідерів допомоги України.



«Окремо хочу зазначити про 6 млрд доларів допомоги, які ваша країна запланувала виділити Україні вже в нинішньому році», - сказав заступник керівника ОП. За його словами, важливо, щоб ці кошти, які підуть на підтримку бюджету, були виділені у першому півріччі.

Жовква також відзначив допомогу Японії для подолання енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами. «Японія одразу зреагувала на звернення нашого Міністерства енергетики, надавала і надає різне обладнання від генераторів до складних енергетичного обладнання. Японія має відповідні технології. Лише під час останнього енергетичного Рамштайну, який відбувся два тижні тому, Японія задекларувала виділення 140 генераторів, 60 трансформаторів, двох когенераційних установок», - зазначив заступник керівника ОП.

Окремо він подякував за допомогу в реабілітації українських воїнів, яку вони проходять у японських медичних закладах.