Розробник «рою дронів» з України готується до лістингу на Nasdaq.

Українська defense tech компанія Swarmer подала заявку на первинне розміщення акцій (ІРО) на американській біржі Nasdaq.

Про це у Фейсбуці повідомив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, передає Укрінформ.

«Українська компанія Swarmer, яка є учасником кластера оборонних інновацій Brave1, публічно подає заявку на первинне розміщення акцій (IPO). Це крок до виходу на біржу та залучення інвестицій для розвитку», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Борнякова, Swarmer розробляє технології рою дронів - інноваційного рішення, яке дає змогу одному оператору БПЛА керувати автономними системами з багатьох дронів за допомогою ШІ. Цей напрям є одним із пріоритетів розвитку українського defense tech та має потенціал стати геймченджером на полі бою.

Компанія стала учасником Brave1 у серпні 2024 року, що допомогло їй пришвидшити розвиток рішення для автономного керування дронами.

У вересні 2025 року Swarmer залучила 15 млн дол. від інвесторів із США, що стало найбільшою з початку війни оборонною інвестицією.