Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Розробник «рою дронів» з України готується до лістингу на Nasdaq.

08:16 05.02.2026 |

Економіка, Новини IT

Українська defense tech компанія Swarmer подала заявку на первинне розміщення акцій (ІРО) на американській біржі Nasdaq.

Про це у Фейсбуці повідомив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, передає Укрінформ.

«Українська компанія Swarmer, яка є учасником кластера оборонних інновацій Brave1, публічно подає заявку на первинне розміщення акцій (IPO). Це крок до виходу на біржу та залучення інвестицій для розвитку», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Борнякова, Swarmer розробляє технології рою дронів - інноваційного рішення, яке дає змогу одному оператору БПЛА керувати автономними системами з багатьох дронів за допомогою ШІ. Цей напрям є одним із пріоритетів розвитку українського defense tech та має потенціал стати геймченджером на полі бою.

Компанія стала учасником Brave1 у серпні 2024 року, що допомогло їй пришвидшити розвиток рішення для автономного керування дронами.

У вересні 2025 року Swarmer залучила 15 млн дол. від інвесторів із США, що стало найбільшою з початку війни оборонною інвестицією.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0487
  0,0918
 0,21
EUR
 1
 50,7630
  0,1342
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8192  0,02 0,04 43,3862  0,00 0,01
EUR 50,6635  0,01 0,02 51,3246  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9925  0,14 0,33 43,0275  0,14 0,32
EUR 50,7110  0,18 0,36 55,7894  4,88 9,59

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес