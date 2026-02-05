Фінансові новини
- |
- 05.02.26
- |
- 05:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держборг України перевищив 98% ВВП після зростання на $47 млрд за рік — Мінфін.
12:16 04.02.2026 |
В умовах воєнного стану Україна забезпечує покращення ключових боргових показників, попри об'єктивно неминуче зростання обсягу державного боргу, зумовлене суттєво підвищеними потребами державного бюджету у сфері безпеки та оборони.
Станом на кінець 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9,04 трильйона гривень ($213,3 млрд), що на 29,5% (28,4% в доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року.
За рік загальна сума державного та гарантованого боргу зросла на 2,06 трильйона гривень (на $47,3 млрд) та сягнула 98,4% прогнозного ВВП України у 2025 році, свідчать попередні розрахунки Міністерства фінансів.
У розрізі кредиторів найбільша частка державного та гарантованого державою боргу припадає на:
Валютна структура державного та гарантованого державою боргу виглядає наступним чином:
У Мінфіні уточнили, що найбільшим джерелом фінансування державного бюджету у 2025 році стали кредити ERA від країн G7 в обсязі $37,9 млрд, які частково обліковуються як державний борг, а також фінансування від ЄС в обсязі $12,1 млрд.
Протягом року заборгованість України за пільговими кредитами ЄС збільшилась на 1,65 трлн грн ($38,6 млрд).
Водночас платежі з погашення за кредитами Ukraine Facility мають пільговий період тривалістю 11-12 років та можуть компенсуватись країнами Європейського Союзу. Своєю чергою обслуговування та погашення кредитів ERA здійснюватиметься за рахунок джерел, не пов'язаних із держбюджетом, зокрема доходів від заморожених російських активів, зауважили у Мінфіні.
Станом на кінець 2025 року близько 75% державного та гарантованого державою боргу України є зовнішнім, при цьому понад половину цього боргу становлять зобов'язання перед ЄС (близько 40% від усього державного боргу). Решта зовнішнього боргу припадає на інші держави-партнери та міжнародні фінансові організації.
Частка комерційного зовнішнього боргу скорочена до рівня менше 10%. Близько 22% боргового портфеля становить внутрішній державний борг. Ще близько 3% припадає на гарантований державою борг, частка якого послідовно скорочується протягом останніх років.
У Мінфіні також уточнили, що за останні роки середньозважений строк до погашення державного боргу зріс з 6,3 року у 2021 році до 13,37 року у 2025 році, тобто більш ніж у 2,1 раза. Строковість зовнішнього державного боргу за цей період збільшилась з 6,3 року до 15,75 року, що суттєво знизило ризики рефінансування.
Паралельно відбулося зменшення вартості державного боргу: середньозважена вартість державного боргу знизилась з 7,2% у 2021 році до 4,55% у 2025 році, тобто у 1,6 раза. Вартість зовнішнього державного боргу скоротилась з 4,5% до 1,9%, або більш ніж у 2,3 раза, завдяки зростанню частки пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
"Такі позитивні зміни суттєво знижують ризики рефінансування та підтримують стійкість державних фінансів у середньостроковій перспективі", - додали у Мінфіні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта дорожчає через загострення ситуації на Близькому Сході.
|Держборг України перевищив 98% ВВП після зростання на $47 млрд за рік — Мінфін.
|Євробонди Метінвесту: пролонгація не погоджена, компанія шукає альтернативи.
|Мінфін відзвітував про розміщення ОВДП на суму понад ₴5,3 млрд.
|Угода про поставку СПГ зі США в Україну через «Вертикальний коридор» отримала підтримку посольства США.
|Енергетична підтримка для бізнесу: Кабмін відкрив прийом заявок на нульові кредити та виплати ФОП.
Бізнес
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.
|Вартість рекламного ролика під час Суперкубка НФЛ досягла $10 млн
|Пацієнти керують роботами та пишуть текст силою думки – Neuralink підсумувала два роки випробувань мозкового імпланта
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.