Угода про надра зі США: Україна пропонує 39 «сплячих» ліцензій і титанові родовища Фірташа.

Укрїнський уряд оголосить повторні конкурси для 39 на так званих "сплячих" спецдозволів на видобуток стратегічних корисних копалин та розробку нафтогазоносних надр, а також родовищ титанових руд, які зараз контролюють компанії Дмитра Фірташа.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Мінекономіки та Держгеонадра проаналізували чинні ліцензії. За 29 ліцензіями, виданими на стратегічні копалини, і 10 на нафтогазоносні надра видобуток не розпочатий або суттєво порушується програма робіт. Половина з них видана понад 10 років тому. Щодо них будуть ухвалені відповідні рішення", - повідомила очільниця уряду.

Вона також зауважила, що у понеділок президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові санкції щодо Дмитра Фірташа.

За словами Свириденко, ці додаткові санкції дозволять позбавити підконтрольні олігарху компанії спецдозволів на розробку родовищ корисних копалин.

"Це створює правові підстави для анулювання трьох спецдозволів у Житомирській та Дніпропетровській областях. У випадку Малишевського родовища (ТОВ "Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат") санкції також застосовуються до ТОВ "Тиберіус Плюс", яке було задіяне в спробі вивести спецдозвіл з-під санкцій", - уточнила прем'єрка.

Вона додала, що ці стратегічні активи передадуть новим інвесторам.