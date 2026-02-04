CBS News: Україна може стати індустріальною опорою Європи.

Україна має потенціал перетворитися на стратегічного індустріального партнера Європи завдяки поєднанню власної ресурсної бази, вигідного розташування та набутого досвіду роботи в умовах війни.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Метінвест" з посиланням на матеріал CBS News, присвячений ролі української промисловості в економіці Європи.

Основою української економіки й надалі залишається гірничо-металургійний сектор. У 2021 році він забезпечував понад 10% ВВП та приблизно 33% експорту країни. Попри чотири роки повномасштабної війни, галузь зберегла значущість: у 2024 році її внесок становив 7,2% ВВП та 15,4% експорту. За оцінками CBS News, ключовими факторами стійкості стали швидка адаптація компаній, децентралізація управління та концентрація на внутрішній ефективності.

"Ми втратили майже 50% бізнесу в Україні. Але, попри все, "Метінвест" залишається найбільшим промисловим гравцем країни. Адже сильна держава неможлива без сильної економіки, а економіка ‒ без потужної промисловості", ‒ зазначає генеральний директор "Метінвест" Юрій Риженков.

Україна має найбільші в Європі запаси залізної руди й входить до десятки світових лідерів за цим показником. Це створює можливості для виробництва сировини, необхідної для низьковуглецевої металургії. Уже зараз "Метінвест" інвестує в модернізацію виробництва DRI/HBI ‒ залізорудної продукції, що використовується у "зеленому" сталеварінні.

Глобальні тенденції також формують додаткові шанси для України. Надлишкове виробництво сталі в Китаї посилює конкуренцію на європейських та американських ринках, тоді як Євросоюз запроваджує регуляторні механізми, зокрема CBAM, що роблять імпорт високовуглецевої сталі дорожчим. Це збільшує попит на низьковуглецеву продукцію та сировину, яку здатна постачати Україна.

Одним із прикладів індустріальної інтеграції матеріал називає проєкт Metinvest Adria ‒ завод із виробництва зеленої сталі в Італії, що працюватиме на українській рудній та металургійній сировині. Проєкт має посилити промислову автономію ЄС і підтримати процес декарбонізації.

"Українська переробна промисловість може стати важливим етапом зеленого переходу Європи. Проєкт Adria - це не лише про декарбонізацію, а й про модель нової європейської металургії", ‒ наголошує Риженков.

На думку CBS News, Україна здатна відігравати ключову роль у формуванні європейських ланцюгів доданої вартості та у виробництві зеленої сталі. Для цього критично важливим є залучення ресурсів ЄС та міжнародних фінансових інституцій до повоєнного відновлення української промисловості.