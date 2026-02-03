Фінансові новини
- |
- 03.02.26
- |
- 22:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
План податкових надходжень у січні виконано на 92%.
11:32 03.02.2026 |
У січні до держбюджету надійшло на майже 8% менше податків, ніж планувала Державна податкова служба.
Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
До загального фонду держбюджету у січні 2026 року надійшло 79,4 млрд грн (91,8 % плану) податків та зборів, які контролює ДПС.
"Початок нового року виявився вкрай непростим: відсутність світла, тепла, постійні обстріли ворога. Однак попри всі виклики український бізнес був і залишається відповідальним платником податків", - написала Карнаух у Facebook.
У січні відшкодовано найбільшу суму ПДВ - 24,3 млрд грн. Торік щомісячне відшкодування становило в середньому 15 млрд гривень.
Загалом сплата ПДВ становила 58,9 млрд грн.
Податок на доходи фізичних осіб склав 29,2 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 3,3 млрд грн, акцизний податок (з вироблених та ввезених товарів) - 7,3 млрд грн, рентні платежі - 4,1 млрд грн, інші надходження - 0,9 млрд грн.
"На жаль, військова агресія росіян не могла не позначитися на обсягах сплачених податків. Негативні наслідки вже відчутні у низці базових галузей. І наше завдання - максимально допомогти кожному, хто працює на економіку країни та наповнення бюджету", - додала очільниця ДПС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
|Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта стабілізувалася після обвалу напередодні, Brent торгується близько $66,3 за барель
|План податкових надходжень у січні виконано на 92%.
|ЄБРР погодив кредит на $200 млн для найбільшого металургійного комбінату України.
|«Гарантований покупець» відзвітував про ₴54+ млрд виплат за «зеленим» тарифом.
|НБУ повідомив про ослаблення ділових настроїв бізнесу.
|Новий портфель на €600 млн: Мінфін та ЄІБ узгоджують проєкти на два роки.
|ЄБРР анонсував запуск New Horizons для розвитку агроінновацій в Україні.
Бізнес
|Вартість рекламного ролика під час Суперкубка НФЛ досягла $10 млн
|Пацієнти керують роботами та пишуть текст силою думки – Neuralink підсумувала два роки випробувань мозкового імпланта
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.
|Microsoft відкрила доступ до Xbox-додатка на ПК з Windows 11 ARM
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.