План податкових надходжень у січні виконано на 92%.

У січні до держбюджету надійшло на майже 8% менше податків, ніж планувала Державна податкова служба.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

До загального фонду держбюджету у січні 2026 року надійшло 79,4 млрд грн (91,8 % плану) податків та зборів, які контролює ДПС.

"Початок нового року виявився вкрай непростим: відсутність світла, тепла, постійні обстріли ворога. Однак попри всі виклики український бізнес був і залишається відповідальним платником податків", - написала Карнаух у Facebook.

У січні відшкодовано найбільшу суму ПДВ - 24,3 млрд грн. Торік щомісячне відшкодування становило в середньому 15 млрд гривень.

Загалом сплата ПДВ становила 58,9 млрд грн.

Податок на доходи фізичних осіб склав 29,2 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 3,3 млрд грн, акцизний податок (з вироблених та ввезених товарів) - 7,3 млрд грн, рентні платежі - 4,1 млрд грн, інші надходження - 0,9 млрд грн.

"На жаль, військова агресія росіян не могла не позначитися на обсягах сплачених податків. Негативні наслідки вже відчутні у низці базових галузей. І наше завдання - максимально допомогти кожному, хто працює на економіку країни та наповнення бюджету", - додала очільниця ДПС.