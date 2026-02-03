Авторизация

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

План податкових надходжень у січні виконано на 92%.

11:32 03.02.2026 |

Економіка

У січні до держбюджету надійшло на майже 8% менше податків, ніж планувала Державна податкова служба.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

До загального фонду держбюджету у січні 2026 року надійшло 79,4 млрд грн (91,8 % плану) податків та зборів, які контролює ДПС.

"Початок нового року виявився вкрай непростим: відсутність світла, тепла, постійні обстріли ворога. Однак попри всі виклики український бізнес був і залишається відповідальним платником податків", - написала Карнаух у Facebook.

У січні відшкодовано найбільшу суму ПДВ - 24,3 млрд грн. Торік щомісячне відшкодування становило в середньому 15 млрд гривень.

Загалом сплата ПДВ становила 58,9 млрд грн.

Податок на доходи фізичних осіб склав 29,2 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 3,3 млрд грн, акцизний податок (з вироблених та ввезених товарів) - 7,3 млрд грн, рентні платежі - 4,1 млрд грн, інші надходження - 0,9 млрд грн.

"На жаль, військова агресія росіян не могла не позначитися на обсягах сплачених податків. Негативні наслідки вже відчутні у низці базових галузей. І наше завдання - максимально допомогти кожному, хто працює на економіку країни та наповнення бюджету", - додала очільниця ДПС.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1928
  0,2231
 0,52
EUR
 1
 50,9502
  0,0440
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7519  0,15 0,35 43,3200  0,15 0,35
EUR 50,6681  0,00 0,01 51,3585  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1975  0,11 0,26 43,2275  0,11 0,26
EUR 50,9815  0,04 0,07 51,0085  0,05 0,09

Бізнес