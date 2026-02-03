Авторизация

ЄБРР погодив кредит на $200 млн для найбільшого металургійного комбінату України.

11:15 03.02.2026 |

Економіка

ЄБРР погодив кредит на $200 млн для найбільшого металургійного комбінату України.Європейський банк реконструкції та розвитку 14 січня погодив надання кредиту до $200 мільйонів для найбільшого в Україні металургійного комбінату - АрселорМіттал Кривий Ріг. Про це йдеться на сайті ЄБРР.

"Кредит буде використано для фінансування потреб компанії в оборотному капіталі для забезпечення продовження діяльності в Україні", - повідомив банк.

ЄБРР вже надавав АрселорМіттал Кривий Ріг фінансування у 2017 році, а також підтримку ліквідності у 2022-му та 2023 роках.

У 2022 році кредит від ЄБРР для АрселорМіттал Кривий Ріг становив до $100 мільйонів, у 2023-му - $150 мільйонів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Бізнес