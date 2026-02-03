Фінансові новини
НБУ повідомив про ослаблення ділових настроїв бізнесу.
10:44 03.02.2026 |
Про це повідомляє Національний банк України.
"Бізнес на початку року сезонно послабив оцінки ділової активності, але рівень очікувань вищий, ніж рік тому. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА)", - говориться у повідомленні.
У січні 2026 року ІОДА становив 41.3 порівняно з 49.2 в грудні 2025 року, але був дещо вищий за рівень січня 2025 року (41.0).
Респонденти всіх секторів, крім промисловості, мали ліпші очікування щодо результатів своєї поточної діяльності, ніж рік тому.
Динаміку оцінок, крім сезонності, стримували посилення атак на енергетичну та логістичну інфраструктуру, нестача енергоресурсів, зростання виробничих витрат на альтернативні джерела живлення.
А також проблеми з логістикою, дефіцит кваліфікованих спеціалістів та посилення курсових очікувань.
Водночас позитивними чинниками залишалися надходження міжнародної фінансової допомоги та сповільнення інфляції, зазначає регулятор.
Підприємства сфери послуг найменш песимістично оцінили свої економічні перспективи, а найстриманішими були будівельники. Підприємства торгівлі суттєво послабили свої оцінки після десяти місяців позитивних очікувань.
Також стриманіше, ніж у попередньому місяці, оцінили результати своєї поточної діяльності промисловці.
На тлі очікуваного пришвидшення темпів зростання закупівельних цін, респонденти всіх секторів очікували на подальше здорожчання цін та тарифів на власну продукцію або послуги.
"Ситуація на ринку праці є нестійкою. На відміну від попереднього місяця, керівники підприємств усіх секторів були налаштовані на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше - у промисловості", - зазначає НБУ.
