Новий портфель на €600 млн: Мінфін та ЄІБ узгоджують проєкти на два роки.
10:31 03.02.2026 |
У 2025 році Європейський інвестиційний банк підписав з Україною п'ять нових фінансових угод на суму 390,5 млн євро, включно з грантовою угодою на 16,5 млн євро.
к передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України за підсумками зустрічі заступниці міністра Ольги Зикової представниками Європейського інвестиційного банку.
Зазначається, що у зустрічі брали участь керівник департаменту Східного партнерства державного сектору Банку Маттео Рівелліні, керівниця регіонального хабу ЄІБ у Східній Європі Крістіна Мікулова та команда Центрального офісу ЄІБ в Україні.
Сторони обговорили хід реалізації поточного портфеля проєктів та низку потенційних, які планується реалізувати в Україні у 2026 - 2027 роках.
За результатами обговорень за участю України, ЄІБ та Європейської комісії було попередньо узгоджено перелік проєктів для підписання угод у 2026 - 2027 роках. Загальний обсяг узгоджених операцій потенційно сягатиме до 600 млн євро.
Серед узгоджених проєктів - "Покращення дорожньої мережі "Шляхи солідарності", "Інфраструктура західного кордону України" (на транскордонні переходи), "Стійкість електроенергетичної мережі України".
Станом на сьогодні портфель ЄІБ в Україні налічує 27 проєктів загальним обсягом 4,7 млрд євро.
"За підсумками 2025 року було використано майже 145 млн євро на спільні проєкти. Також підписано п'ять нових фінансових угод на суму 390,5 млн євро, включно з грантовою угодою обсягом 16,5 млн євро. Кошти будуть спрямовані на цифрову інфраструктуру служб екстреного реагування, відновлення дорожнього сполучення з країнами ЄС та відбудову соціальної та критичної інфраструктури українських громад", - ідеться в повідомленні.
