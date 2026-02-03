Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Атаки РФ змусили порт Чорноморськ переглянути алгоритми роботи.

09:39 03.02.2026

Економіка

У морському порту Чорноморськ вжили заходів для покращення роботи порту в умовах постійних ворожих атак, але вживатимуть ще додаткові заходи.

Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Рішення вжити низку заходів для покращення роботи порту було прийняте за підсумками робочої зустрічі керівника ДП "Адміністрація морських портів України" Артема Литвинова із представниками стивідорних компаній, які здійснюють діяльність у морському порту Чорноморськ, розповідає "АПК-Інформ".

Як зазначили у прессслужбі АМПУ, Чорноморськ є одним із лідерів за обсягами перевалки вантажів - план виконали на 106%.

Водночас портова інфраструктура працює в умовах постійних ворожих атак, що потребує швидкого ухвалення рішень та максимальної координації між державними структурами і бізнесом.

АМПУ спільно з Військово-морськими силами України та Одеською обласною військовою адміністрацією вже опрацювала питання, які бізнес піднімав під час попередніх нара, говориться у повідомленні.

За результатами цієї роботи розроблено пришвидшений алгоритм проведення водолазного огляду суден та подовжено строки дії перепусток для транспортних засобів.

Також змінено алгоритм роботи порту під час оголошення повітряної тривоги з урахуванням безпекових вимог і необхідності забезпечення безперервності портових операцій.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1928
  0,2231
 0,52
EUR
 1
 50,9502
  0,0440
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7519  0,15 0,35 43,3200  0,15 0,35
EUR 50,6681  0,00 0,01 51,3585  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1975  0,11 0,26 43,2275  0,11 0,26
EUR 50,9815  0,04 0,07 51,0085  0,05 0,09

