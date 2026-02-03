Фінансові новини
Атаки РФ змусили порт Чорноморськ переглянути алгоритми роботи.
09:39 03.02.2026 |
У морському порту Чорноморськ вжили заходів для покращення роботи порту в умовах постійних ворожих атак, але вживатимуть ще додаткові заходи.
Про це повідомляє "АПК-Інформ".
Рішення вжити низку заходів для покращення роботи порту було прийняте за підсумками робочої зустрічі керівника ДП "Адміністрація морських портів України" Артема Литвинова із представниками стивідорних компаній, які здійснюють діяльність у морському порту Чорноморськ, розповідає "АПК-Інформ".
Як зазначили у прессслужбі АМПУ, Чорноморськ є одним із лідерів за обсягами перевалки вантажів - план виконали на 106%.
Водночас портова інфраструктура працює в умовах постійних ворожих атак, що потребує швидкого ухвалення рішень та максимальної координації між державними структурами і бізнесом.
АМПУ спільно з Військово-морськими силами України та Одеською обласною військовою адміністрацією вже опрацювала питання, які бізнес піднімав під час попередніх нара, говориться у повідомленні.
За результатами цієї роботи розроблено пришвидшений алгоритм проведення водолазного огляду суден та подовжено строки дії перепусток для транспортних засобів.
Також змінено алгоритм роботи порту під час оголошення повітряної тривоги з урахуванням безпекових вимог і необхідності забезпечення безперервності портових операцій.
