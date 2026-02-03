Мінфін: надходження до загального фонду держбюджету у січні становили ₴241,2 млрд.

У січні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 241,2 млрд грн млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що за оперативними даними, у січні 2026 року надходження платежів до загального фонду державного бюджету від Державної податкової служби становили 78,6 млрд грн, в тому числі: 34,2 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 58,5 млрд, відшкодовано - 24,3 млрд грн); 28,8 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 7,3 млрд грн - акцизний податок; 4,1 млрд грн - рентна плата; 3,3 млрд грн - податок на прибуток підприємств.

Від Держмитслужби у січні до загального фонду держбюджету надійшли платежі в обсязі 56,1 млрд грн.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у січні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 101,4 млрд грн.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками січня 2026 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 296 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окрім того, 41,4 млрд грн (станом на 27 січня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.