Фінансові новини
- |
- 03.02.26
- |
- 06:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
У 2025 році кількість заброньованих осіб в Україні зросла на 30% — Мінекономіки.
10:37 02.02.2026 |
Кількість заброньованих від мобілізації громадян в Україні протягом 2025 року зросла з 1 млн до 1,3 млн осіб, повідомляє LB.ua з посиланням на слова очільника Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва під час панельної дискусії "Нова країна: ключові питання".
Соболєв зазначив, що питання бронювання безпосередньо впливає на процес мобілізації, тому для держави критично важливо підтримувати баланс між оборонними потребами та економічною стабільністю. За оцінкою Соболєва, на сьогодні цей баланс витримано, хоча раніше з боку військового керівництва надходили пропозиції щодо зменшення обсягів бронювання працівників.
Крім того, міністр підкреслив позитивний вплив цього процесу на детінізацію ринку праці.
За його словами, можливість отримання броні стимулює фахівців офіційно працевлаштовуватися, що дозволило державі підвищити критерії для компаній-роботодавців, зокрема щодо рівня середньої заробітної плати.
Соболєв додав, завдяки виходу бізнесу із "сірої" зони та легалізації найманих працівників бюджет отримав додатково десятки мільярдів гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
|Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна розширює імпорт газу: у березні стартують поставки з Греції.
|Бензин і дизель знову дорожчають — огляд цін на АЗС України.
|Ціни на нафту падають, Brent торгується нижче ніж $66 за барель
|Міненерго повідомило про рекордні добові обсяги імпорту електроенергії з ЄС у січні.
|НБУ зафіксував зростання касових оборотів банків у 2025 році.
|Мінфін: надходження до загального фонду держбюджету у січні становили ₴241,2 млрд.
Бізнес
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.
|Microsoft відкрила доступ до Xbox-додатка на ПК з Windows 11 ARM
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.
|Продажі китайських автомобілів на українському ринку у 2025 році зросли вдвічі
|Threads вперше обігнала X за кількістю активних користувачів на смартфонах