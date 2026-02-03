З липня в Україні змінюються правила для водіїв: що саме?

Україна з 26 липня 2026 року переходить на нові соціальні стандарти у сфері праці та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту, гармонізовані з європейським законодавством.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Наказом № 1727 затверджено нову редакцію Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. Наказ вже зареєстрований Міністерством юстиції та офіційно опубліковано. Документ впроваджує ключові норми ЄС, зокрема положення Регламенту (ЄС) №561/2006, Директиви 2002/15/ЄС, а також рішення Спільного комітету Україна-ЄС щодо застосування стандартів смарт-тахографів (G2V2)», - йдеться в повідомленні.

Нові вимоги щодо дотримання режиму праці та відпочинку водіїв та наявності тахографів поширюються на водіїв (включно з ФОП), що виконують міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі.

Наказом визначено чіткі норми керування та відпочинку: щоденний час керування - не більше 9 годин (до 10 годин двічі на тиждень); не більше 56 годин керування на тиждень і 90 годин - за два тижні; обов'язкова перерва 45 хв. після 4,5 годин керування, яку можна розділити на 15 хв. + 30 хв.

Впроваджується заборона на проведення звичайного щотижневого відпочинку водія в кабіні транспортного засобу. Такий відпочинок має забезпечуватись в належних умовах за рахунок перевізника.

Рішенням Спільного Комітету Україна - ЄС раніше було погоджено, що всі вантажівки, що будуть вперше зареєстровані в Україні з липня 2026 року, мають бути обладнані смарт-тахографами. Відповідно, наказ Мінрозвитку передбачає, що такі вантажівки мають використовувати смарт-тахографи G2V2 для міжнародних перевезень вантажів.

Водночас вимоги щодо використання тахографів та дотримання правил відпочинку та праці не застосовуватимуться до транспорту сил безпеки та оборони, екстрених та аварійних служб, сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 км від їх місця зберігання транспортних засобів, легкового транспорту до 7,5 т у радіусі до 100 км від їх місця зберігання для перевезення власного вантажу за умови, що керування не є основною діяльністю підприємства.

Також спрощені умови для навчального та малошвидкісного транспорту, перевезень у зонах бойових дій, для потреб Сил безпеки та оборони та для внутрішніх господарських перевезень власного вантажу тривалістю до 4 годин 30 хвилин.

Наказ набирає чинності через шість місяців з дня офіційного опублікування, що забезпечує перехідний період для адаптації бізнесу та водіїв. Тобто всі ці правила стають обов'язковими з 26 липня 2026 року.