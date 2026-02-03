Фінансові новини
Перелік авто, що підпадають під «податок на розкіш», зріс у 3,5 раза.
В Україні у 2026 році 1261 моделей дорогих автомобілів обкладатимуться транспортним податком. Список опубліковано на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
Торік у переліку було 355 моделей, а у 2024-му - 491 модель. Протягом звітного року міністерство може внести у нього зміни за зверненням Державної податкової служби.
У списку моделі марок Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche, Tesla та інші.
Податок на дорогі автомобілі стягують із 2015 року, ставка залишається незмінною - 25 000 грн. Однак змінюється поріг вартості автомобілів, що підлягають оподаткуванню, через регулярне підвищення рівня мінімальної заробітної плати.
Під податок підпадають автомобілі віком до п'яти років і вартістю від 375 мінімальних зарплат. Станом на 1 січня 2026 року це понад 3,24 млн грн.
Платити податок повинні фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які є власниками зареєстрованих в Україні легкових автомобілів відповідної вартості.
Ще одним критерієм є вік транспортних засобів. Під податок підпадають дорогі авто, якщо від року їх випуску минуло не більше ніж п'ять років (включно).
За даними Держподаткової служби, у 2025 році власники елітних автомобілів сплатили 249,8 млн грн транспортного податку. Це на 13,7%, або майже на 30 млн грн більше порівняно з попереднім роком.
