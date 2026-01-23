Фінансові новини
Експеримент із онлайн-працевлаштування запустили в Україні — деталі проєкту.
11:37 23.01.2026 |
Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, який переводить працевлаштування в цифровий формат через Єдину інформаційно-аналітичну систему "Обрій".
Як повідомили в Державній службі зайнятості, проєкт створює єдине цифрове середовище, де його учасники - роботодавці та працездатні особи - матимуть можливість всі ключові етапи трудових відносин здійснювати онлайн.
Що передбачено проєктом
Зокрема, завдяки системі "Обрій" онлайн будуть здійснюватися:
Як це працюватиме
Усі процеси реалізовуватимуться через портал та мобільний застосунок "Дія".
Кожна працездатна людина матиме власний цифровий профіль "Обрій" ID із переліком своїх кваліфікацій і навичок за європейськими стандартами ESCO та отримає доступ до вакансій, запропонованих системою, зокрема й за допомогою штучного інтелекту.
Перелік пропозицій роботи буде сформований за принципом відповідності вимогам конкретної вакансії - від повної сумісності до 51%. Якщо цей показник буде менше, то система визначить кваліфікації, які потребують підвищення та запропонує навчання.
Окрім того, людина через "Обрій" ID матиме можливість надсилати роботодавцю відгук на вакансію та відомості про себе, а також підписувати електронні документи з кадрових питань.
Роботодавець, зі свого боку, зможе керувати своїми обліковими даними, опрацьовувати перелік працездатних осіб та кандидатів, сформованих системою за рівнем відповідності їхнього досвіду та кваліфікації вимогам вакансії, запросити кандидата на співбесіду.
Доступ до інформації
Також Єдина система передбачає створення реєстрів працездатних осіб і робочих місць.
Кожен учасник експериментального проєкту матиме доступ до аналітичних систем, що будуть аналізувати та моніторити стан та тренди ринку праці, попиту та пропозиції робочої сили та давати інтерактивний звіт, зокрема в динаміці.
Проєкт передбачає добровільну участь як для роботодавців, так і для працівників.
За планами уряду, Єдина цифрова система запрацює в жовтні 2026 року.
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%