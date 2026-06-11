В Україні з початку повномасштабної війни встановили 703 МВт ВЕС — глава УВЕА

В Україні з початку війни станом на кінець 1 кварталу 2026 року встановлено 703 МВт потужності вітроелектростанцій, передає Енергореформа.



Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

"З початку війни і станом на кінець 1 кварталу 2026 року було встановлено 703 МВт ВЕС. Це говорить про те , що вітроенергетика, попри війну, продовжує будуватися. І ми знаємо за рахунок опитувань наших компаній, скільки потужності буде побудовано до кінця цього року", - сказав Конеченков під час онлайнзаходу аналітичного центру DiXi Group "Energy Security Talks. Summer Outlooks: прогноз роботи енергосистеми влітку".

У коментарі Енергореформі він уточнив, що очікувана до кінця року потужність ВЕС залишається такою, яка озвучувалася раніше, - "500-600 МВт, враховуючи 130 МВт, які вже встигли побудувати цього року".

Водночас Конеченков зазначив, що певною проблемою для розвитку ВДЕ є часті зміни регуляторного поля, але назвав позитивом збільшення до 700 МВт (з 250 МВт) квоти ВЕС на зелених аукціонах-2026.

"Є позитив - те, що були зміни від уряду стосовно зелених аукціонів, і 700 МВт буде розіграно на них для ВЕС. І це той офтейк, якого не вистачає", - пояснив глава УВЕА.

Як повідомляла Енергореформа, наприкінці травня 2026 року Кабінет міністрів встановив нові квоти підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік та індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2027-2030 роки: всього 1000 МВт, у тому числі: для енергії сонячного випромінювання - 50 МВт, енергії сонячного випромінювання разом з УЗЕ - 100 МВт, енергії вітру - 700 МВт, а також інших альтернативних джерел, включаючи мікро-, міні- та малі ГЕС - 150 МВт. До цього квота на 2026 рік складала 250 МВт для ВЕС, 33 МВт для СЕС та 47 МВт для інших видів ВДЕ.

Окрім того, документом встановлено новий графік аукціонів з розподілу квоти підтримки на 2026 рік з їх проведенням у вересні-жовтні замість червня.