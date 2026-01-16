Україна в 2025р наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 7,9%, імпорт зріс на 12,9%

Металургійні підприємства України в 2025 році наростили надходження від експорту чорних металів на 7,85% порівняно з попереднім роком - до $3 млрд 339,487 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у п'ятницю, на чорні метали за цей період припало 8,25% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 7,42% за 2024 рік.

У грудні надходження від експорту склали $360,095 млн, тоді як попереднього місяця - $274,028 млн.

Водночас Україна за 2025р збільшила імпорт аналогічної продукції на 12,9% - до $1 млрд 669,544 млн. У грудні ввезено продукції на $126,584 млн.

Крім того, минулого року Україна зменшила експорт металовиробів на 3% - до $916,151 млн. У грудні їх експортовано на $62,220 млн.

Імпорт металовиробів за 2025 рік зріс на 24,4% - до $1 млрд 290,608 млн. У грудні цієї продукції ввезено на $124,174 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України у 2024 році наростили надходження від експорту чорних металів на 16,9% порівняно з попереднім роком - до $3 млрд 96,343 млн. Водночас Україна за минулий рік наростила імпорт аналогічної продукції на 13,1% - до $1 млрд 478,814 млн.

Україна у 2023 році скоротила надходження від експорту чорних металів на 41,6% порівняно з 2022 роком - до $2 млрд 647,72 млн, на чорні метали за цей період припало 7,3% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,3%. Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% - до $1 млрд 307,05 млн.

Крім того, у 2023 році Україна знизила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з 2022 роком - до $877,92 млн. Водночас імпорт металовиробів зріс на 40,3% - до $902,57 млн.

