Україна може отримати нову програму МВФ у лютому за умови змін у податковому законодавстві

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) потенційно може затвердити нову 4-річну програму розширеного фінансування (EFF) для України в лютому, але це залежатиме перш за все від виконання Україною узгоджених попередніх дій (prior actions).

Про це директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак заявила на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас (наразі) немає дати засідання ради директорів. Ми сподіваємося, що потенційно зможемо провести засідання ради директорів у лютому", - сказала Козак.

Вона зазначила, що згода Європейської Ради надати Україні 90 млрд євро фінансової підтримки протягом 2026-2027 років є важливою віхою на шляху до подолання фінансового дефіциту України.

Дефіцит при цьому оцінюється в $63 млрд у цей період і в $136,5 млрд - на період дії програми з 2026 по 2029 рік, та відновлення стійкості боргу.

"Ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів з міжнародними донорами, оскільки вони прагнуть забезпечити всі необхідні гарантії фінансування", - також додала Козак.

Що має зробити Україна

Щодо виконання Україною prior actions, Козак констатувала, що поки виконаний тільки один захід - ухвалення державного бюджету на 2026 рік.

"Іншим буде розширення бази оподаткування шляхом ухвалення законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для споживчих товарів, а також відновлення та скасування пільг щодо ПДВ", - деталізувала вона.

Відтак, за її словами, швидкі дії української влади для виконання цих та інших попередніх заходів матимуть вирішальне значення для підтримки імпульсу реформ та допомоги Україні у залученні фінансування для її значних потреб.

Нагадаємо, у листопаді місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли згоди на рівні персоналу щодо нової чотирирчіної програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму близько $8,1 мільярда.

В межах угоди українська влада взяла на себе зобов'язання посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків та підвищити ефективність роботи податкової і митної служб. Втім, щодо цих зобов'язань терміни поки що не визначені.

Натомість вже найближчим часом українська влада пообіцяла ухвалити так звані закони про "податок на OLX", а також про оподаткування всіх посилок із-за кордону та запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. Тобто платниками ПДВ стануть всі ФОПи, окрім тих, що використовують першу групу.

Також українська влада пообіцяла запровадити критерії визначення трудових відносин. Якщо відносини між компанією та ФОПом відповідатимуть таким критеріям, то держава зобов'яже компанію брати такого ФОПа на роботу.

Видання Reuters писало, що схвалення фінансування є критично важливим, оскільки воно розблокує додаткові зовнішні інвестиції, необхідні для подолання фінансового дефіциту України, який, за оцінками МВФ, становить близько $136,5 млрд на період до 2029 року.