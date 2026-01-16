У 2025 році середня зарплата в Україні зросла на 8,3%

У 2025 році середній розмір заробітної плати в Україні збільшився порівняно з 2024 роком на 8,3% - до 20 787 гривень.

Про це повідомив у Телеграмі голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

«Згідно з податковою звітністю платників податків, у 2025 році середня заробітна плата становила 20 787 грн, що на 8,3% більше, ніж у 2024 році. Однак це все ще на 23% менше показників Держстату», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє депутат, 964 тис. українців отримували менше мінімальної зарплати (до 1 січня 2026 року - 8 000 грн). Заробітна плата у 323 тис. осіб дорівнювала розміру мінімальної - 8 000 грн. Від 8 тис. грн щомісяця отримували 6,1 млн осіб.

Гетманцев підкреслив, що торік кількість осіб, яким виплачували зарплату, меншу за мінімальну, скоротилася на 4%. У порівнянні з 2023 роком цей показник скоротився на 18%.

Протягом жовтня-листопада 2025 року на 15,1% відносно січня-вересня 2025 року зменшилась кількість осіб, яким виплачували зарплату менше мінімальної. Це зумовлено прийнятим законом про мінімальну заробітну плату в роздрібній торгівлі підакцизними товарами.

Зауважується, що минулого року на 36,8% зросла кількість осіб, яким виплачувалася мінімальна зарплата, що свідчить про високий відсоток заробітних плат в тіні.

«У 2026 році рекомендую податковим та правоохоронним органам звернути увагу на ринок праці, що має значні резерви по сумі втрат бюджету. Адже детінізація та легалізація зарплат надасть державі можливість забезпечувати належний рівень пенсій та заробітних плат вчителям, лікарям та соціальним працівникам», - додав нардеп.



