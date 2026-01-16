Нафтогазову ділянку на Полтавщині не вдалося продати вже втретє — Держгеонадра

Третій аукціон з продажу Венеславівської нафтогазової ділянки на Полтавщині не відбувся через малу кількість зареєстрованих учасників. Пропозицію для участі в аукціоні подала лише одна компанія.

Про це пише ExPro.

"Повторний, третій аукціон з продажу Венеславівської нафтогазової ділянки, що мав пройти 15 січня на майданчику Prozorro.Продажі, не відбувся", - говориться у публікації.

Аукціон, як і попереднього разу, не відбувся через малу кількість зареєстрованих учасників, що бажали придбати спецдозвіл. Лише одна компанія подала свою пропозицію для участі в аукціоні - ТОВ "Газ-МДС" з Групи Надра-Геоінвест Олександра Кацуби.

Компанія запропонувала 24,55 млн грн (без ПДВ), у той час як стартова ціна становила 20,56 млн грн (без ПДВ).

"На попередньому аукціоні, що мав пройти 30 грудня, ділянку також не вдалося продати через відсутність попиту. Стартова ціна становила 30,84 млн грн. Перед тим 11 грудня аукціон зі стартовою ціною 41,1 млн грн теж не завершився успіхом", - говориться у повідомленні.

Венеславівська ділянка розташована у Миргородському районі Полтавської області. Площа ділянки - 47,6 км кв. Ініціатор торгів - ТОВ "Нафтахімгруп".

"Ймовірно, Державна служба геології та надр України виставлятиме Венеславівську ділянку на аукціон повторно, черговий раз знизивши ціну", - пише профільний сайт.