Гетманцев: частка працівників із «мінімалкою» в Україні зросла на 37%
08:30 16.01.2026 |
В Україні торік на 36,8% зросла кількість людей, яким виплачували мінімальну зарплату, що свідчить про високий відсоток заробітних плат в тіні.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Фактично ринок праці у 2025 році за податковими даними відзначається мінімальними позитивними кроками з виведенні заробітних плат з тіні", - зазначив Гетманцев.
Згідно з податковою звітністю платників податків, у 2025 році середня заробітна плата становила 20 787 грн, що на 8,3% більше, ніж у 2024 році. Однак, як розповів депутат, це все ще на 23% менше показників Держстату.
Структура виплат у 2025 році (у середньому за місяць):
Водночас за даними Гетманцева, у 2025 році на 4% відносно 2024 зменшилась кількість людей, яким виплачували зарплату менше мінімальної, та на 18% - за 2 останні роки;
Крім того, на 15,1% протягом жовтня-листопада 2025 року зменшилась кількість українців, яким виплачували зарплату менше мінімальної відносно січня-вересня 2025 року.
"Такі показники, в тому числі, зумовлені прийнятим законом про мінімальну заробітну плату в роздрібній торгівлі підакцизними товарами", - пояснив нардеп.
