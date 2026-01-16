Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гетманцев: частка працівників із «мінімалкою» в Україні зросла на 37%

08:30 16.01.2026 |

Економіка

В Україні торік на 36,8% зросла кількість людей, яким виплачували мінімальну зарплату, що свідчить про високий відсоток заробітних плат в тіні.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Фактично ринок праці у 2025 році за податковими даними відзначається мінімальними позитивними кроками з виведенні заробітних плат з тіні", - зазначив Гетманцев.

⁨Згідно з податковою звітністю платників податків, у 2025 році середня заробітна плата становила 20 787 грн, що на 8,3% більше, ніж у 2024 році. Однак, як розповів депутат, це все ще на 23% менше показників Держстату.

Структура виплат у 2025 році (у середньому за місяць):

  • 964 тис українців отримували менше мінімальної зарплати (8 000 грн);
  • 323 тис українців - рівно мінімалку (8 000 грн);
  • 6,1 млн українців - більше мінімальної зарплати.

    • Водночас за даними Гетманцева, у 2025 році на 4% відносно 2024 зменшилась кількість людей, яким виплачували зарплату менше мінімальної, та на 18% - за 2 останні роки;

    Крім того, на 15,1% протягом жовтня-листопада 2025 року зменшилась кількість українців, яким виплачували зарплату менше мінімальної відносно січня-вересня 2025 року.

    "Такі показники, в тому числі, зумовлені прийнятим законом про мінімальну заробітну плату в роздрібній торгівлі підакцизними товарами", - пояснив нардеп.

    За матеріалами: Економічна правда
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,3927
    		  0,2691
    		 0,62
    EUR
    		 1
    		 50,4375
    		  0,1726
    		 0,34

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
    EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,4850  0,08 0,17 43,5200  0,07 0,16
    EUR 50,4905  0,05 0,10 50,5135  0,05 0,10

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес