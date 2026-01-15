Мінфін залучив ₴17,36 млрд під час аукціону з обміну ОВДП

Міністерство фінансів України 14 січня 2026 року провело аукціон із обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП); задоволено заявок на 17,36 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

Зазначається, що 14 січня 2026 року було подано 26 заявку для участі в switch-аукціоні на загальну суму 17,36 млрд грн, усі вони були задоволені.

Інвестори обміняли облігації внутрішньої державної позики з погашенням 18 лютого 2026 року на нові - з терміном обігу до 26 вересня 2029 року.

Середньозважена дохідність ОВДП - 14,96% річних.

Як повідомлялось, аукціон з обміну ОВДП дає змогу Мінфіну ефективно управляти державним боргом, зменшуючи короткострокові навантаження на бюджет.



Перший аукціон з обміну ОВДП в Україні відбувся 19 лютого 2025 року через електронну торговельну систему Bloomberg. За результатами аукціону було подано 8 заявок на 432 млн грн, які були повністю задоволені.