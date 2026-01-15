Фінансові новини
- |
- 15.01.26
- |
- 21:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін залучив ₴17,36 млрд під час аукціону з обміну ОВДП
15:30 15.01.2026 |
Міністерство фінансів України 14 січня 2026 року провело аукціон із обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП); задоволено заявок на 17,36 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
Зазначається, що 14 січня 2026 року було подано 26 заявку для участі в switch-аукціоні на загальну суму 17,36 млрд грн, усі вони були задоволені.
Інвестори обміняли облігації внутрішньої державної позики з погашенням 18 лютого 2026 року на нові - з терміном обігу до 26 вересня 2029 року.
Середньозважена дохідність ОВДП - 14,96% річних.
Як повідомлялось, аукціон з обміну ОВДП дає змогу Мінфіну ефективно управляти державним боргом, зменшуючи короткострокові навантаження на бюджет.
Перший аукціон з обміну ОВДП в Україні відбувся 19 лютого 2025 року через електронну торговельну систему Bloomberg. За результатами аукціону було подано 8 заявок на 432 млн грн, які були повністю задоволені.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
|Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
|Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки
|Кабмін офіційно обрав інвестора для родовища літію в Кіровоградській області
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні 15 січня
|Майже 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб працевлаштовано з лютого 2022 року — служба зайнятості
|Мінфін залучив ₴17,36 млрд під час аукціону з обміну ОВДП
|Мережі АЗС відзначають пожвавлення попиту на пальне і додаткові послуги
|Частка українських вогнезахисних матеріалів на ринку зросла до 83% – аналіз
|Уряд призначив виконувача обов’язків міністра цифрової трансформації
Бізнес
|У твердотілих батареях знайдено новий електроліт, який знижує вартість без втрати характеристик
|В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу
|Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні
|FT: "п’ять-шість компаній" спричинять подорожчання комп’ютерів і смартфонів у 2026 році
|Чип Snapdragon X2 Elite Extreme наблизився до результатів Apple M4 Max у тестах Geekbench
|Нові фільтри YouTube дозволяють користувачам виключати Shorts із пошуку
|Microsoft інтегрувала покупки безпосередньо в Copilot