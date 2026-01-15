Авторизация

Мінфін залучив ₴17,36 млрд під час аукціону з обміну ОВДП

15:30 15.01.2026

Економіка

Міністерство фінансів України 14 січня 2026 року провело аукціон із обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП); задоволено заявок на 17,36 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

Зазначається, що 14 січня 2026 року було подано 26 заявку для участі в switch-аукціоні на загальну суму 17,36 млрд грн, усі вони були задоволені.

Інвестори обміняли облігації внутрішньої державної позики з погашенням 18 лютого 2026 року на нові - з терміном обігу до 26 вересня 2029 року.

Середньозважена дохідність ОВДП - 14,96% річних.

Як повідомлялось, аукціон з обміну ОВДП дає змогу Мінфіну ефективно управляти державним боргом, зменшуючи короткострокові навантаження на бюджет.


Перший аукціон з обміну ОВДП в Україні відбувся 19 лютого 2025 року через електронну торговельну систему Bloomberg. За результатами аукціону було подано 8 заявок на 432 млн грн, які були повністю задоволені.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3927
  0,2691
 0,62
EUR
 1
 50,4375
  0,1726
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9513  0,12 0,27 43,6226  0,18 0,42
EUR 50,0987  0,09 0,17 50,8430  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5600  0,15 0,33 43,5900  0,15 0,33
EUR 50,5425  0,07 0,14 50,5645  0,07 0,14

