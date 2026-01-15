Уряд призначив виконувача обов’язків міністра цифрової трансформації

Уряд офіційно призначив Олександра Борнякова виконуючим обов'язки міністра цифрової трансформації.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінета міністрів України.

"Покласти тимчасово виконання обов'язків Міністра цифрової трансформації України на заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича", - зазначено у розпорядженні.

Призначення Борнякова виконувачем обов'язків міністра пов'язане із тим, що 13 січня міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звільнили з посади, а наступного дня він очолив Міністерство оборони.

Борняков працює у Мінцифри від створення відомства. На посаді заступника міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції відповідав за розробку та запуск спеціального правового режиму для технологічного бізнесу "Дія.City" та впровадження програми "єРезидентство".

"У 2026 році держава для цифрового бізнесу в Україні - це не каральний регулятор, а партнер, який встановлює зрозумілі межі безпеки й довіри, залишаючи бізнесу максимум свободи для інновацій. Саме така модель дає змогу поєднати євроінтеграцію з розвитком, а регулювання - зі зростанням", - зазначив Борняков у одному із інтерв'ю.

"Наша місія - до 2030 року увійти до топ-3 країн світу за рівнем інтеграції та впровадження рішень на базі штучного інтелекту", - заявив Борняков.

"Для досягнення цієї мети ми вибудували комплексний підхід, що складається з трьох взаємопов'язаних напрямів: розвиток інфраструктури, створення національної великої мовної моделі (LLM) та запуск практичних ШІ-продуктів для держави і громадян", - розповів він.