"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Запрацювала державна система онлайн-нагляду за гральним бізнесом
Державне агентство «ПлейСіті» запускає в промислову експлуатацію Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ). У бізнесу є шість місяців до приєднання.
Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва, передає кореспондент Укрінформу.
«Вчора була ухвалена важлива постанова про призначення ДП «Дія» технічним адміністратором Державної системи онлайн-моніторингу. Це був фінальний крок перед початком промислової експлуатації системи. Тепер організатори азартних ігор матимуть шість місяців на підключення до ДСОМ. Орієнтовно з літа 2026 року держава буде мати повноцінно працюючий інструмент онлайн-моніторингу, який стане основою подальшого розвитку регулювання ринку», - наголосила Денікеєва.
За її словами, впровадження ДСОМ дозволить державі бачити, як працює гральний ринок у режимі реального часу, а не раз на місяць чи квартал зі звітів його учасників. Відтак, і реагувати на ситуацію з рухом коштів, обсягами ставок та виплат зможе оперативно, а не постфактум. Це дозволить серед іншого прогнозувати податкові надходження до бюджету від діяльності учасників ринку.
Паралельно «ПлейСіті» працюватиме над другим етапом впровадження ДСОМ.
«На першому етапі роботи система дозволить збирати інформацію про всі фінансові транзакції на ринку азартних ігор - від внесення коштів до моменту їх виведення. Другий етап розширить функціонал системи: ми плануємо додати облік результатів гри, контроль роботи гральних автоматів, дотримання принципів відповідальної гри та облік операцій з ігровими замінниками гривні», - розповів керівник держагентства Геннадій Новіков.
Наразі готується тендер на пошук розробника технічного функціоналу ДСОМ для другого етапу. В агентстві розраховують, що встигнуть запустити його в роботу вже цієї осені.
