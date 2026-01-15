Авторизация

Перші виплати з пакета €90 млрд для України очікуються у квітні — Домбровскіс

Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс прогнозує, що Україна отримає перші кошти з EUR90 млрд фінансової підтримки у квітні поточного року.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції, присвяченій законодавчим ініціативам Європейської комісії, спрямованих на виконання рішення грудневого засідання Європейської ради щодо надання Україні фінансової підтримки на 2026-2027 рр. в розмірі EUR90 млрд.

"З одного боку, ми співпрацюватимемо зі співзаконодавцями ЄС (Європейський парламент та Європейська рада - ІФ-У), щоб забезпечити швидкий законодавчий процес, який, сподіваємося, буде завершено до початку березня, що дозволить здійснити виплати у квітні", - сподівається єврокомісар.

Домбровскіс повідомив, що одночасно Європейська комісія працює з українською владою над підготовкою фінансової стратегії на цей рік, щоб "усі необхідні документи та кроки можна було вжити вчасно". "І я б сказав, що також у попередні роки ми працювали з українською владою у дуже стислі терміни та змогли досягти результатів", - додав він.

Крім того, за словами єврокомісара, паралельно йде праця з іншими міжнародними партнерами, які надають фінансову підтримку Україні, "з метою забезпечення їхнього попереднього фінансування у першому кварталі цього року, щоб покрити цей дефіцит фінансування, з яким Україна вже стикається у першому кварталі". "І я б сказав, що ця робота також просувається досить успішно", - повідомив Домбровскіс.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
