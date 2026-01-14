Кількість бізнесів в онлайн-торгівлі продовжує зростати: ТОП-10 найбільших гравців

ТОП‑10 онлайн‑ритейлерів за 9 місяців 2025 року заробили майже 40 млрд грн, із яких 30,2 млрд грн виторгу (76%) припадає на дві компанії, що входять до групи Rozetka.

Окрім універсальних маркетплейсів, до переліку найбільших увійшли спеціалізовані інтернет-магазини з окремих категорій товарів, йдеться у дослідженні YouControl.Market.

Зокрема, три компанії з топ-10 працюють у сфері зоотоварів. Окрім того, до переліку лідерів потрапили онлайн-ритейлери косметики/парфумерії, книг та спортивних товарів.

За підрахунками авторів дослідження, станом на грудень 2025 року в Україні у сфері онлайн-торгівлі працювало 3,2 тис. компаній (юридичних осіб) та 77,4 тис. фізичних осіб підприємців (ФОП).

При цьому за 9 місяців 2025 року кількість нових реєстрацій нових ФОП у цій сфері зросла одразу на 62% (на 18,2 тис.), порівняно з аналогічним періодом 2024 року, а загальна кількість підприємців у галузі збільшилася приблизно на п'яту частину. Водночас кількість юридичних осіб зросла приблизно на 6-7%.

Водночас за січень-вересень 2025 року припинили діяльність 7953 ФОП, що більше, ніж за увесь 2024 рік, коли закрили 5784 ФОП у цій сфері. Серед юридичних осіб абсолютні масштаби припинень незначні - протягом 2024 року офіційно ліквідувалася лише 1 компанія, а у 2025 році - 8 (станом на грудень).

З точки зору регіонального розподілу, онлайн-ритейл географічно сконцентрований у найбільш економічно розвинених та відносно безпечних регіонах України:





Києві - 1656 компаній (52% від їх загальної кількості по країні) та близько 12,9 тис. активних ФОП (17% всіх онлайн-підприємців);

Київській області (193 компанії, 5500 ФОП);

Дніпропетровській (184 компанії, 8030 ФОП);

Одеській (178 компаній, 7179 ФОП);

Харківській (158 компаній. 7421 ФОП);

Львівській області (149 компаній, 5415 ФОП).

"Загалом, український онлайн-ритейл тяжіє до мегаполісів та обласних центрів. Повномасштабна війна лише підсилила цей перекіс: частина бізнесів релокувалась зі сходу та півдня до центральних і західних регіонів, перш за все до Києва та Львова. Водночас деякі області (наприклад, Донецька, Запорізька) зберегли певну частку компаній, що свідчить про прагнення бізнесу залишатися прив'язаним до свого ринку навіть за складних умов", - зазначають автори дослідження.



