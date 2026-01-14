До загального фонду місцевих бюджетів надійшло ₴514 млрд у 2025 році

Протягом 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 514 млрд грн, що на 63 млрд грн, або 14% більше, ніж за 2024 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2025 рік були податок на доходи фізичних осіб (300,3 млрд грн), єдиний податок (76,4 млрд грн) та плата за землю (45,3 млрд грн).

Також надійшли 37,1 млрд грн акцизного податку, 20,4 млрд грн податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки та 12,7 млрд грн податку на нерухоме майно.

Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів проти 2024 року зафіксовано у Київській (+22,8%), Волинській (+22,2%) і Закарпатській (+21,0%) областях.

У Мінфіні збільшення доходів у цих регіонах пов'язують, зокрема, з переміщенням сюди внутрішньо переміщених осіб та бізнесу з територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими РФ.

Відповідно, найменший показник доходів був в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими РФ, - Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій.

Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за 2025 рік вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 14% порівняно з 2024 роком, підсумували в міністерстві.