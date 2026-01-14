Фінансові новини
- |
- 14.01.26
- |
- 01:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До загального фонду місцевих бюджетів надійшло ₴514 млрд у 2025 році
14:44 13.01.2026 |
Протягом 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 514 млрд грн, що на 63 млрд грн, або 14% більше, ніж за 2024 рік.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.
Зазначається, що основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2025 рік були податок на доходи фізичних осіб (300,3 млрд грн), єдиний податок (76,4 млрд грн) та плата за землю (45,3 млрд грн).
Також надійшли 37,1 млрд грн акцизного податку, 20,4 млрд грн податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки та 12,7 млрд грн податку на нерухоме майно.
Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів проти 2024 року зафіксовано у Київській (+22,8%), Волинській (+22,2%) і Закарпатській (+21,0%) областях.
У Мінфіні збільшення доходів у цих регіонах пов'язують, зокрема, з переміщенням сюди внутрішньо переміщених осіб та бізнесу з територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими РФ.
Відповідно, найменший показник доходів був в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими РФ, - Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій.
Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за 2025 рік вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 14% порівняно з 2024 роком, підсумували в міністерстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін офіційно обрав інвестора для родовища літію в Кіровоградській області
|Україна отримає від Норвегії пакет допомоги на $400 млн
|Німецька Rheinmetall оголосила про передачу Україні БМП Lynx
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Аналітичні центри пропонують поріг ПДВ для ФОПів у 6 млн грн замість ініційованого урядом 1 млн грн
|Кількість бізнесів в онлайн-торгівлі продовжує зростати: ТОП-10 найбільших гравців
|Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки
|До загального фонду місцевих бюджетів надійшло ₴514 млрд у 2025 році
|Завод Сумихімпром залишився без покупців попри зниження ціни
|Добровільне пенсійне страхування: українці торік сплатили понад ₴87 млн
Бізнес
|Microsoft інтегрувала покупки безпосередньо в Copilot
|ШІ застосовують 93% українських компаній — результати дослідження
|На автозаводах Hyundai з’являться людиноподібні роботи
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%