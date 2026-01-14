Фінансові новини
Добровільне пенсійне страхування: українці торік сплатили понад ₴87 млн
Про це у Фейсбуці повідомив Пенсійний фонд України, передає Укрінформ.
Так, протягом 2025 року у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 37 199 добровільних платежів на загальну суму 87,1 млн грн.
Більшість добровільних внесків - 32 239 - були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 4 960 платників переказали кошти на користь інших осіб.
Переважна більшість платежів (72,9%) зроблені в розмірі мінімального страхового внеску, який становить 1 760 грн.
Загалом з часу реалізації сервісу, з березня 2023 року, через портал електронних послуг ПФУ було здійснено близько 66,9 тис. платежів на загальну суму 152,0 млн грн.
Із 1 січня 2026 року мінімальний страховий внесок для зарахування одного повного місяця пенсійного стажу становить 1 902,34 гривні, що дорівнює 22% мінімальної зарплати, яка з початку року збільшена до 8 647 грн.
