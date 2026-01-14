Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Добровільне пенсійне страхування: українці торік сплатили понад ₴87 млн

13:47 13.01.2026 |

Економіка, Україна

До системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у 2025 році надійшло 87,1 млн грн добровільних внесків.

Про це у Фейсбуці повідомив Пенсійний фонд України, передає Укрінформ.

Добровільне пенсійне страхування: українці торік сплатили понад &#8372;87 млн

Так, протягом 2025 року у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 37 199 добровільних платежів на загальну суму 87,1 млн грн.

Більшість добровільних внесків - 32 239 - були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 4 960 платників переказали кошти на користь інших осіб.

Переважна більшість платежів (72,9%) зроблені в розмірі мінімального страхового внеску, який становить 1 760 грн.

Загалом з часу реалізації сервісу, з березня 2023 року, через портал електронних послуг ПФУ було здійснено близько 66,9 тис. платежів на загальну суму 152,0 млн грн.

Із 1 січня 2026 року мінімальний страховий внесок для зарахування одного повного місяця пенсійного стажу становить 1 902,34 гривні, що дорівнює 22% мінімальної зарплати, яка з початку року збільшена до 8 647 грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1762
  0,0790
 0,18
EUR
 1
 50,3219
  0,2045
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9531  0,14 0,33 43,5785  0,11 0,24
EUR 50,1569  0,18 0,36 50,8981  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1100  0,17 0,39 43,1500  0,16 0,37
EUR 50,2920  0,26 0,51 50,3258  0,24 0,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес