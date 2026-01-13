Фінансові новини
В Україні готують механізм перевірки іноземних інвесторів оборонної галузі
В Україні готують законопроєкт про скринінг іноземних інвестицій у стратегічні галузі, зокрема в оборонно-промисловий комплекс. Про це повідомила заступниця міністра оборони Анна Гвоздяр.
Документ має встановити прозорі правила для залучення іноземного капіталу та забезпечити контроль за тим, хто саме заходить у критично важливі активи, з якою структурою власності та мотивацією.
"Скринінг - це не про заборони, а про прозору перевірку доброчесності інвестора й походження капіталу. Такий підхід давно є стандартом у США та країнах ЄС, і ми послідовно рухаємося до гармонізації з європейською практикою", - пояснює Гвоздяр.
Робота над законопроєктом ведеться за участі уряду, народних депутатів, експертів та міжнародних партнерів. Наступним кроком стане розгляд документа у профільному комітеті Верховної Ради та підготовка до першого читання.
За словами заступниці міністра, український оборонно-промисловий комплекс продовжує активно розвиватися, однак для масштабування виробництва сучасного озброєння виробникам необхідний приплив капіталу.
Зауважимо, що потреба в механізмі перевірки зростає через швидкий розвиток українських miltech-компаній та інтерес до них з боку іноземних інвесторів. Наприклад, українська компанія Fire Point планує продати близько 30% акцій оборонній групі EDGE із Об'єднаних Арабських Еміратів.
Компанію група із ОАЕ оцінила в 2,5 млрд доларів США. За 30% акцій пропонують близько $760 мільйонів. За даними BBC, український виробник дронів вже подав необхідні документи до антимонопольного комітету.
Раніше Анна Гвоздяр повідомляла, що уряд ухвалив розроблену Міноборони постанову, яка запроваджує державну фінансову підтримку для підприємств ОПК, за якою виробники озброєння фактично сплачуватимуть лише 5% річних за договорами фінансового лізингу, а решту вартості фінансування компенсує держава.
