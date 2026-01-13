Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аукціони в системі Prozorro.Продажі принесли понад ₴16,2 млрд у 2025 році

09:41 13.01.2026 |

Економіка

У системі Prozorro.Продажі в 2025 році за результатами онлайн-аукціонів вдалося залучити до державного та місцевих бюджетів понад 16,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"За підсумками 2025 року в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі завершено майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів на понад 16,2 млрд грн. В середньому вартість публічного майна на торгах зростала більш ніж в півтора раза", - йдеться у повідомленні.

Серед напрямів за кількістю залучених коштів лідирує приватизація. Велика та мала приватизація у 2025 році поповнила державний та місцеві бюджети майже на 5,2 млрд грн. Земельні онлайн-аукціони принесли організаторам майже 3,6 млрд грн, а продаж майна та активів - 1,8 млрд грн.

Зростання кількості організаторів і обсягів залучених коштів свідчить про перетворення системи повноцінну частину фінансової екосистеми країни. За словами СЕО Prozorro.Продажі Сергія Бута, половину всіх успішних у 2025 році торгів у системі провели органи місцевого самоврядування.

Водночас до системи протягом року приєдналися понад 300 нових організаторів, а громади загалом залучили до своїх бюджетів понад 3,2 млрд грн через електронні аукціони.

Загалом торік торги в системі оголосили майже 4,5 тис. організаторів, серед яких Фонд гарантування вкладів, Фонд державного майна України, профільні відомства, громади, державні підприємства, банки, арбітражні керуючі, приватні виконавці та бізнеси.

Найдорожчими лотами минулого року стали відступлення прав вимоги за кредитними договорами, продані Ощадбанком за понад 1,1 млрд грн, культурно-діловий центр у Києві, що належав колишній «дочці» російського банку, за 916 млн грн, а також будівельна компанія «Укрбуд», продана за 805 млн грн.

У 2025 році за публічні активи в системі змагалися майже 35 тис. учасників, а середня конкуренція становила 2,5 учасника на одні торги. Найбільшу кількість учасників залучили аукціони з продажу комплексу будівель автостанції у Рівному, нежитлових приміщень на Закарпатті та автомобіля Skoda Octavia Кропивницької митниці, де кількість учасників сягала 35-41 особи.

Ще понад 3,3 тис. онлайн-аукціонів, що відбулися у 2025 році, перебувають на етапі підписання угод і можуть принести організаторам додатково 3,4 млрд грн, зазначили у міністерстві.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9531  0,14 0,33 43,5785  0,11 0,24
EUR 50,1569  0,18 0,36 50,8981  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,00 0,00 43,3100  0,00 0,00
EUR 50,5510  0,00 0,00 50,5687  0,00 0,00

