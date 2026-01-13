Фінансові новини
- |
- 13.01.26
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Аукціони в системі Prozorro.Продажі принесли понад ₴16,2 млрд у 2025 році
09:41 13.01.2026 |
У системі Prozorro.Продажі в 2025 році за результатами онлайн-аукціонів вдалося залучити до державного та місцевих бюджетів понад 16,2 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
"За підсумками 2025 року в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі завершено майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів на понад 16,2 млрд грн. В середньому вартість публічного майна на торгах зростала більш ніж в півтора раза", - йдеться у повідомленні.
Серед напрямів за кількістю залучених коштів лідирує приватизація. Велика та мала приватизація у 2025 році поповнила державний та місцеві бюджети майже на 5,2 млрд грн. Земельні онлайн-аукціони принесли організаторам майже 3,6 млрд грн, а продаж майна та активів - 1,8 млрд грн.
Зростання кількості організаторів і обсягів залучених коштів свідчить про перетворення системи повноцінну частину фінансової екосистеми країни. За словами СЕО Prozorro.Продажі Сергія Бута, половину всіх успішних у 2025 році торгів у системі провели органи місцевого самоврядування.
Водночас до системи протягом року приєдналися понад 300 нових організаторів, а громади загалом залучили до своїх бюджетів понад 3,2 млрд грн через електронні аукціони.
Загалом торік торги в системі оголосили майже 4,5 тис. організаторів, серед яких Фонд гарантування вкладів, Фонд державного майна України, профільні відомства, громади, державні підприємства, банки, арбітражні керуючі, приватні виконавці та бізнеси.
Найдорожчими лотами минулого року стали відступлення прав вимоги за кредитними договорами, продані Ощадбанком за понад 1,1 млрд грн, культурно-діловий центр у Києві, що належав колишній «дочці» російського банку, за 916 млн грн, а також будівельна компанія «Укрбуд», продана за 805 млн грн.
У 2025 році за публічні активи в системі змагалися майже 35 тис. учасників, а середня конкуренція становила 2,5 учасника на одні торги. Найбільшу кількість учасників залучили аукціони з продажу комплексу будівель автостанції у Рівному, нежитлових приміщень на Закарпатті та автомобіля Skoda Octavia Кропивницької митниці, де кількість учасників сягала 35-41 особи.
Ще понад 3,3 тис. онлайн-аукціонів, що відбулися у 2025 році, перебувають на етапі підписання угод і можуть принести організаторам додатково 3,4 млрд грн, зазначили у міністерстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Норвегії пакет допомоги на $400 млн
|Німецька Rheinmetall оголосила про передачу Україні БМП Lynx
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
|Україна вивчає ініціативу США про ВЕЗ на Донбасі — Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта дорожчає через побоювання скорочення постачань з Ірану
|Міненерго скасувало власний наказ про призначення гендиректора "Оператора ринку" електроенергії
|В Україні готують механізм перевірки іноземних інвесторів оборонної галузі
|У 2025 році надходження від податку на нерухомість зросли на 19,3% — до ₴12,7 млрд
|Кабмін офіційно обрав інвестора для родовища літію в Кіровоградській області
Бізнес
|ШІ застосовують 93% українських компаній — результати дослідження
|На автозаводах Hyundai з’являться людиноподібні роботи
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.