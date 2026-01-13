Торік український експорт показав майже 5% зростання — дані НБУ

У 2025 році в Україну надійшло з-за кордону майже на 5% більше експортної виручки, ніж попереднього року.

Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів у колонці для Укрінформу.

"Відбулося подальше поліпшення ситуації з надходженням експортної виручки завдяки скоординованій роботі держорганів. У 2024 році зробили завдання "максимум", наростивши надходження на 19,5%, у 2025 році вдалося не лише підтримати цю планку, а підвищити її - на 4,8%", - написав очільник НБУ.