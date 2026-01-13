Фінансові новини
Кабмін спростив експорт військових товарів
13.01.2026
Український уряд затвердив порядок, який дозволяє швидше розглядати документи для отримання дозволу на експорт товарів військового призначення та подвійного використання. Про це йдеться в повідомленні "Української Ради Зброярів".
Тут посилаються на відповідну постанову Кабінету міністрів від 7 січня 2026 року.
"Кабінет міністрів України затвердив Порядок, який дозволяє швидше розглядати документи на отримання дозволу/висновку Держекспортконтролю для міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання в межах міжнародних договорів України (міжурядових або міжвідомчих)", - сказано в повідомленні "Ради Зброярів".
В організації пояснили, що спрощена процедура працюватиме за кількох умов. По-перше, для цього треба чинний міжнародний договір України з державою-партнером. По-друге, якщо умови контролю та потрібні гарантії вже закладені в цьому договорі.
"Тобто ключові перевірки відбуваються на етапі погодження міжнародного договору, а не щоразу окремо під кожну операцію", - пояснили в "Українській Раді Зброярів".
Як зазначили в організації, після набуття договором чинності компанія подає заяву до Держекспортконтролю, подає скорочений пакет документів та отримує дозвіл або висновок до 15 днів.
"Це найбільш корисно для компаній, які працюють з партнерами довготривало і мають проєкти, де є міждержавний інтерес і під них укладаються міжнародні договори", - резюмували в "Раді Зброярів".
