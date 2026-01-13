Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін спростив експорт військових товарів

08:33 13.01.2026 |

Економіка

Український уряд затвердив порядок, який дозволяє швидше розглядати документи для отримання дозволу на експорт товарів військового призначення та подвійного використання. Про це йдеться в повідомленні "Української Ради Зброярів".

Тут посилаються на відповідну постанову Кабінету міністрів від 7 січня 2026 року.

"Кабінет міністрів України затвердив Порядок, який дозволяє швидше розглядати документи на отримання дозволу/висновку Держекспортконтролю для міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання в межах міжнародних договорів України (міжурядових або міжвідомчих)", - сказано в повідомленні "Ради Зброярів".

В організації пояснили, що спрощена процедура працюватиме за кількох умов. По-перше, для цього треба чинний міжнародний договір України з державою-партнером. По-друге, якщо умови контролю та потрібні гарантії вже закладені в цьому договорі.

"Тобто ключові перевірки відбуваються на етапі погодження міжнародного договору, а не щоразу окремо під кожну операцію", - пояснили в "Українській Раді Зброярів".

Як зазначили в організації, після набуття договором чинності компанія подає заяву до Держекспортконтролю, подає скорочений пакет документів та отримує дозвіл або висновок до 15 днів.

"Це найбільш корисно для компаній, які працюють з партнерами довготривало і мають проєкти, де є міждержавний інтерес і під них укладаються міжнародні договори", - резюмували в "Раді Зброярів".
За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9531  0,14 0,33 43,5785  0,11 0,24
EUR 50,1569  0,18 0,36 50,8981  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,00 0,00 43,3100  0,00 0,00
EUR 50,5510  0,00 0,00 50,5687  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес