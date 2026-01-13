Кабмін спростив експорт військових товарів

Український уряд затвердив порядок, який дозволяє швидше розглядати документи для отримання дозволу на експорт товарів військового призначення та подвійного використання. Про це йдеться в повідомленні "Української Ради Зброярів".

Тут посилаються на відповідну постанову Кабінету міністрів від 7 січня 2026 року.

"Кабінет міністрів України затвердив Порядок, який дозволяє швидше розглядати документи на отримання дозволу/висновку Держекспортконтролю для міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання в межах міжнародних договорів України (міжурядових або міжвідомчих)", - сказано в повідомленні "Ради Зброярів".

В організації пояснили, що спрощена процедура працюватиме за кількох умов. По-перше, для цього треба чинний міжнародний договір України з державою-партнером. По-друге, якщо умови контролю та потрібні гарантії вже закладені в цьому договорі.

"Тобто ключові перевірки відбуваються на етапі погодження міжнародного договору, а не щоразу окремо під кожну операцію", - пояснили в "Українській Раді Зброярів".

Як зазначили в організації, після набуття договором чинності компанія подає заяву до Держекспортконтролю, подає скорочений пакет документів та отримує дозвіл або висновок до 15 днів.

"Це найбільш корисно для компаній, які працюють з партнерами довготривало і мають проєкти, де є міждержавний інтерес і під них укладаються міжнародні договори", - резюмували в "Раді Зброярів".