Продажі нових вантажівок в Україні торік скоротилися на 5%

12:17 12.01.2026 |

Економіка

У 2025 році в Україні реалізували на 5% менше нових вантажних та спецавтомобілів, ніж у 2024-му.

Про це в Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«Усього за минулий рік український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,3 тис. нових машин, що на 5% менше, ніж у 2024 році», - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, зокрема у грудні реалізовано 1 439 авто. Це на 46% більше, ніж у листопаді 2025 року, і на 6% - до грудня 2024 року.

Лідерами ринку торік стали Renault - 1 662 од. (-49%), Citroen - 1 335 од. (+11%), MAN - 1 083 од. (+9%), Peugeot - 1 043 од. (+70%), Fiat - 808 од. (+73%).
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8118  0,06 0,14 43,4729  0,06 0,15
EUR 49,9750  0,05 0,10 50,7439  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,13 0,30 43,3100  0,13 0,30
EUR 50,5510  0,32 0,65 50,5687  0,32 0,64

Бізнес