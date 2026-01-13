Продажі нових вантажівок в Україні торік скоротилися на 5%

У 2025 році в Україні реалізували на 5% менше нових вантажних та спецавтомобілів, ніж у 2024-му.

Про це в Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«Усього за минулий рік український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,3 тис. нових машин, що на 5% менше, ніж у 2024 році», - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, зокрема у грудні реалізовано 1 439 авто. Це на 46% більше, ніж у листопаді 2025 року, і на 6% - до грудня 2024 року.

Лідерами ринку торік стали Renault - 1 662 од. (-49%), Citroen - 1 335 од. (+11%), MAN - 1 083 од. (+9%), Peugeot - 1 043 од. (+70%), Fiat - 808 од. (+73%).