Резиденти Дія.Сіty торік сплатили понад ₴34,6 мільярда податків

У 2025 році резиденти Дія.City перерахували до бюджету 34,6 млрд грн податків - майже вдвічі більше, ніж торік.

Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Резиденти Дія.City продовжують наповнювати бюджет та посилювати економіку країни. За 2025 рік вони сплатили 34,6 млрд грн податків. Це майже вдвічі більше, ніж за 2024 рік - тоді компанії сплатили понад 18 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Найбільшими платниками податків серед резидентів торік стали mono, SoftServe, GlobalLogic та EPAM Systems.

Заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва зауважила, що Дія.City створювали для підтримки легального технологічного бізнесу, а в архітектуру простору заклали збалансовану податкову модель, яка дозволяє компаніям працювати за сприятливими умовами та підвищувати конкурентоспроможність.

Нині ж до унікального правового простору Дія.City приєдналося понад 3,4 тис. компаній. Вони працюють за спеціальними податковими умовами та можуть обирати між податком на виведений капітал (9%) або класичним податком на прибуток (18%).